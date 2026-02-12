Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 09:53

Важно 0 комментариев

В среду в Риге в результате пожара погиб один человек, еще трое были спасены, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 20.31 поступил звонок на пожар в Риге. Горели квартира и лоджия на третьем этаже, а также лоджия на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома общей площадью 80 квадратных метров.

До прибытия ГПСС из здания эвакуировались десять человек.

В минувшие сутки в ГПСС поступило 34 вызова - восемь на пожаротушение, 13 на спасение и 13 ложных вызовов.

...Судя по всему, смертоносный пожар произошел в Болдерае.  О нем вчера оперативно сообщал press.lv.

В частности, мы писали о том, что вечером в минувшую среду, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке в группе Даугавгрива/Болдерая.

Судя по сообщениям, пожар произошел по адресу Слимницас 7. Загорелась квартира на 3-м этаже. 

Жители сообщали, что дым окутал всю округу, к дому съехались несколько пожарных расчетов, скорая. 

-Попросили убрать машины со двора, для опер.транспорта. пожар на слимницас 7

-Ещё горит, тушат 35 мин.

-даа, я слышу, ещё едет экипажи

-Туда уже несколько расчётов и скорых проехало и ещё не перестают подъезжать

-Хозяин квартиры скончался 

-Ещё неизвестно. Всё неточно.

-Господи, спаси и сохрани!

Местные жители сообщали, что пожар охватил три этажа - 3-й, 4-й и 5-й. Так же отмечали слаженность действий и профессионализм пожарных. Отмечали, что ликвидировать огонь удалось довольно быстро. К сожалению, теперь уже ясно, что есть погибший. 

Официальных сообщений о причинах пожара пока не поступало.

ФОТО: из Фейсбука, группа Даугавгрива-Болдерая

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции
Важно

Колонисты должны плакать и каяться, каяться и плакать: Pietiek об очередном проекте интеграции (1)

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?
Эксклюзив

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России
Важно

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Читать

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Всюду жизнь 10:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Выбор редакции 10:14

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

Важно 10:06

Важно 0 комментариев

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

Читать