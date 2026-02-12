В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)

В 20.31 поступил звонок на пожар в Риге. Горели квартира и лоджия на третьем этаже, а также лоджия на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома общей площадью 80 квадратных метров.

До прибытия ГПСС из здания эвакуировались десять человек.

В минувшие сутки в ГПСС поступило 34 вызова - восемь на пожаротушение, 13 на спасение и 13 ложных вызовов.

...Судя по всему, смертоносный пожар произошел в Болдерае. О нем вчера оперативно сообщал press.lv.

В частности, мы писали о том, что вечером в минувшую среду, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке в группе Даугавгрива/Болдерая.

Судя по сообщениям, пожар произошел по адресу Слимницас 7. Загорелась квартира на 3-м этаже.

Жители сообщали, что дым окутал всю округу, к дому съехались несколько пожарных расчетов, скорая.

-Попросили убрать машины со двора, для опер.транспорта. пожар на слимницас 7

-Ещё горит, тушат 35 мин.

-даа, я слышу, ещё едет экипажи

-Туда уже несколько расчётов и скорых проехало и ещё не перестают подъезжать

-Хозяин квартиры скончался

-Ещё неизвестно. Всё неточно.

-Господи, спаси и сохрани!

Местные жители сообщали, что пожар охватил три этажа - 3-й, 4-й и 5-й. Так же отмечали слаженность действий и профессионализм пожарных. Отмечали, что ликвидировать огонь удалось довольно быстро. К сожалению, теперь уже ясно, что есть погибший.

Официальных сообщений о причинах пожара пока не поступало.