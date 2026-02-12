Счётчики воды: кто их теперь контролирует?

Никто ничего не заставляет

Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC) разъясняет, что для всех установленных внутриквартирных водомеров обязательная поверка больше не требуется. Если приборы исправно считают кубометры и не имеют механических повреждений, они могут использоваться до выхода из строя. В то же время при наличии обоснованных подозрений в неисправности счетчика домоуправ вправе потребовать проверки исправности прибора или его замены.

Что касается обязательной установки водомеров с дистанционным считыванием показаний, то нормативные акты предусматривают: до 1 января 2027 года товарищества собственников многоквартирных домов должны принять коллективное решение — переходить на единую систему с повсеместной установкой новых счетчиков с дистанционным считыванием либо сохранить прежнюю систему, если она является технически и экономически обоснованной.

Такое решение принимается на основании подготовленной управляющим технико-экономической оценки. Чтобы она была объективной и понятной, в документе должны быть отражены предполагаемые расходы на установку новых приборов, а также ожидаемая экономия. При этом PTAC подчеркивает: если принято решение оставить действующие счетчики, никто не вправе требовать их обязательной замены.

Решение Кабинета министров касается только внутриквартирных водомеров. Приборы, установленные на вводе в дом и по показаниям которых поставщики услуг выставляют счета домоуправлению, по-прежнему подлежат обязательной верификации.

Приборы внутреннего учёта

По данным Минэкономики, с 2020 по 2023 год владельцы квартир провели повторную поверку почти 976 тысяч счетчиков, то есть около 244 тысяч приборов в год. Теоретически их следовало сдавать на верификацию в Национальный центр метрологии и стандартизации. Там приборы должны были проверить на соответствие типу, наличие первичной поверки, корректность маркировки и пломб, а также подтвердить их исправность и пригодность к дальнейшей эксплуатации. В случае положительного заключения водомер мог использоваться повторно.

На практике же вызываемый мастер чаще всего просто заменял старый счетчик на новый. При этом прежние приборы, хотя и оставались полностью работоспособными, отправлялись в утиль. Для компаний, работающих в этой сфере, такой порядок обеспечивал стабильный и прибыльный бизнес. Однако проблема пресловутых «излишков воды» никуда не исчезла.

Поставщики воды по-прежнему отказывались работать напрямую с потребителями на основании показаний квартирных водомеров и продолжали выставлять ежемесячные счета за водопотребление всему дому — по данным домового счетчика, установленного на вводе в многоэтажку. Уже затем в домоуправлении, обработав показания внутриквартирных водомеров, поданные жильцами, формировали счета для каждой квартиры. И нередко оказывалось, что через счетчик, принадлежащий водоканалу, проходило больше воды, чем получалось при суммировании всех показаний, переданных жильцами.

До недавнего времени одной из основных причин считалась неисправность внутриквартирных водомеров, поэтому их требовалось регулярно проверять и проводить поверку. Стоимость одной процедуры замены составляла около 20 евро. Учитывая, что в типичной квартире установлены четыре счетчика, расходы на поверку достигали 80 евро каждые четыре года.

К этой сумме следовало прибавить еще и стоимость самих водомеров. Жильцам настойчиво предлагали устанавливать приборы последнего поколения с антимагнитной защитой и дистанционным считыванием, цена которых доходила до 80 евро за устройство. Однако логика подсказывает, что квартирные водомеры являются приборами внутреннего учета, и контролировать правильность их показаний должны домоуправления.

Теперь это и будет происходить. При этом контроль за учетом воды сохраняется. Что касается срока эксплуатации, то он указывается производителем в паспорте изделия. Если дата не указана, срок использования составляет 10 лет с момента установки.

Естественно, нововведение вызвало недовольство компаний, занимающихся поверкой и установкой новых счетчиков. Как заявил представитель Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Владислав Эйдимт, счетчикам, как и автомобилю, требуется техосмотр — они не могут работать в одном и том же режиме бесконечно.

По его мнению, в результате нововведений пострадают те, кто честно платит по счетам и потребляет мало воды, тогда как те, кто умеет «подкручивать прибор» и фактически расходует меньше, чем потребляет, могут оказаться в выигрыше. Однако такое утверждение спорно: сегодня в квартирах большинство счетчиков антимагнитные, да и бдительные домоуправы всегда смогут вычислить халявщиков.

Что дальше?

Но пресловутая проблема учета и «коррекции воды» никуда не исчезла. Жильцы по-прежнему будут платить за тех, тех, кто незаконно расходует воду или манипулирует показаниями счетчиков. И делать это они могут на вполне законном основании — согласно правилам Кабинета министров № 1013, подготовленным Министерством экономики, которые фактически легализовали уравниловку и графу «коррекция воды».

Если домоуправ бдительный и фиксирует нарушителей, эта графа может корректироваться. А если нет, то плата за излишки воды может ежемесячно достигать десятков евро.

В обязанности домоуправления входит контроль за «излишками воды». Согласно статье 10 закона «О квартирной собственности», оно имеет право зайти в любую квартиру для проверки общих коммуникаций и правильности эксплуатации счетчиков.

При наличии обоснованных подозрений в незаконном расходе воды домоуправ не обязан предупреждать о визите заранее. Если же дверь ему не откроют, домоуправ предупреждает о своем повторном визите либо обращается за помощью в полицию самоуправления или Стройуправу. И если будет доказано, что на прибор воздействовали, нарушая его работу, квартировладелец будет обязан заплатить за все излишки воды, накопившиеся по дому за месяц.

Забывчивость обойдётся в копеечку

Если же квартировладелец забывает сдавать показания приборов, то в отношении него, согласно все тем же правилам Кабмина № 1013, прописаны и меры наказания. Так, если собственник квартиры не оформил заявление о своем отсутствии и не подавал показания счетчиков, управляющий домом в первые три месяца начисляет плату за расход воды с учетом показаний за последние три месяца.

На четвертый месяц, согласно тем же правилам, собственник квартиры попадает в список лиц, на которых раскидываются «лишние» кубы дома.

В нормативном акте сказано: если возникает разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний внутриквартирных водомеров (включая утечку воды, образовавшуюся во время ремонтных работ), домоуправление проводит перерасчет потребления.

Плата за образовавшуюся разницу распределяется поровну между всеми собственниками квартир. Если же в доме проживают жильцы, своевременно не подававшие показания счетчиков в течение минимум трех месяцев подряд либо уличенные в порче приборов, то вся «лишняя» вода раскидывается пропорционально на них. И суммы за эту воду могут быть внушительными — иногда 300 евро и больше.

К жильцам, на которых возлагается вся неучтенная вода, относятся также те, кто вообще не установил счетчики, и те, кто повторно отказал управляющему домом в проверке установленных в квартире приборов, — если их уведомляли о проверке в письменном виде как минимум за неделю.

Александр ФЕДОТОВ