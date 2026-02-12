Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Счётчики воды: кто их теперь контролирует?

«Семь секретов» 12 февраля, 2026 09:30

Важно 0 комментариев

С июня 2025 года решением Кабинета министров Латвии отменены прежние требования по обязательной поверке (верификации) работы внутриквартирных водомеров каждые 4-6 лет. Теперь домоуправление самостоятельно решает, каким образом контролировать учет и распределение потребленной воды между квартирами. Этим решением оказались крайне недовольны компании, занимающиеся установкой и поверкой счетчиков. И с их подачи начала распространяться лживая информация о том, что до 1 января 2027 года во всех квартирах якобы должны быть установлены счетчики с дистанционным считыванием показателей. Однако это не соответствует действительности.

Никто ничего не заставляет

Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC) разъясняет, что для всех установленных внутриквартирных водомеров обязательная поверка больше не требуется. Если приборы исправно считают кубометры и не имеют механических повреждений, они могут использоваться до выхода из строя. В то же время при наличии обоснованных подозрений в неисправности счетчика домоуправ вправе потребовать проверки исправности прибора или его замены.

Что касается обязательной установки водомеров с дистанционным считыванием показаний, то нормативные акты предусматривают: до 1 января 2027 года товарищества собственников многоквартирных домов должны принять коллективное решение — переходить на единую систему с повсеместной установкой новых счетчиков с дистанционным считыванием либо сохранить прежнюю систему, если она является технически и экономически обоснованной.

Такое решение принимается на основании подготовленной управляющим технико-экономической оценки. Чтобы она была объективной и понятной, в документе должны быть отражены предполагаемые расходы на установку новых приборов, а также ожидаемая экономия. При этом PTAC подчеркивает: если принято решение оставить действующие счетчики, никто не вправе требовать их обязательной замены.

Решение Кабинета министров касается только внутриквартирных водомеров. Приборы, установленные на вводе в дом и по показаниям которых поставщики услуг выставляют счета домоуправлению, по-прежнему подлежат обязательной верификации.

Приборы внутреннего учёта

По данным Минэкономики, с 2020 по 2023 год владельцы квартир провели повторную поверку почти 976 тысяч счетчиков, то есть около 244 тысяч приборов в год. Теоретически их следовало сдавать на верификацию в Национальный центр метрологии и стандартизации. Там приборы должны были проверить на соответствие типу, наличие первичной поверки, корректность маркировки и пломб, а также подтвердить их исправность и пригодность к дальнейшей эксплуатации. В случае положительного заключения водомер мог использоваться повторно.

На практике же вызываемый мастер чаще всего просто заменял старый счетчик на новый. При этом прежние приборы, хотя и оставались полностью работоспособными, отправлялись в утиль. Для компаний, работающих в этой сфере, такой порядок обеспечивал стабильный и прибыльный бизнес. Однако проблема пресловутых «излишков воды» никуда не исчезла.

Поставщики воды по-прежнему отказывались работать напрямую с потребителями на основании показаний квартирных водомеров и продолжали выставлять ежемесячные счета за водопотребление всему дому — по данным домового счетчика, установленного на вводе в многоэтажку. Уже затем в домоуправлении, обработав показания внутриквартирных водомеров, поданные жильцами, формировали счета для каждой квартиры. И нередко оказывалось, что через счетчик, принадлежащий водоканалу, проходило больше воды, чем получалось при суммировании всех показаний, переданных жильцами.

До недавнего времени одной из основных причин считалась неисправность внутриквартирных водомеров, поэтому их требовалось регулярно проверять и проводить поверку. Стоимость одной процедуры замены составляла около 20 евро. Учитывая, что в типичной квартире установлены четыре счетчика, расходы на поверку достигали 80 евро каждые четыре года.

К этой сумме следовало прибавить еще и стоимость самих водомеров. Жильцам настойчиво предлагали устанавливать приборы последнего поколения с антимагнитной защитой и дистанционным считыванием, цена которых доходила до 80 евро за устройство. Однако логика подсказывает, что квартирные водомеры являются приборами внутреннего учета, и контролировать правильность их показаний должны домоуправления.

Теперь это и будет происходить. При этом контроль за учетом воды сохраняется. Что касается срока эксплуатации, то он указывается производителем в паспорте изделия. Если дата не указана, срок использования составляет 10 лет с момента установки.

Естественно, нововведение вызвало недовольство компаний, занимающихся поверкой и установкой новых счетчиков. Как заявил представитель Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Владислав Эйдимт, счетчикам, как и автомобилю, требуется техосмотр — они не могут работать в одном и том же режиме бесконечно.

По его мнению, в результате нововведений пострадают те, кто честно платит по счетам и потребляет мало воды, тогда как те, кто умеет «подкручивать прибор» и фактически расходует меньше, чем потребляет, могут оказаться в выигрыше. Однако такое утверждение спорно: сегодня в квартирах большинство счетчиков антимагнитные, да и бдительные домоуправы всегда смогут вычислить халявщиков.

Что дальше?

Но пресловутая проблема учета и «коррекции воды» никуда не исчезла. Жильцы по-прежнему будут платить за тех, тех, кто незаконно расходует воду или манипулирует показаниями счетчиков. И делать это они могут на вполне законном основании — согласно правилам Кабинета министров № 1013, подготовленным Министерством экономики, которые фактически легализовали уравниловку и графу «коррекция воды».

Если домоуправ бдительный и фиксирует нарушителей, эта графа может корректироваться. А если нет, то плата за излишки воды может ежемесячно достигать десятков евро.

В обязанности домоуправления входит контроль за «излишками воды». Согласно статье 10 закона «О квартирной собственности», оно имеет право зайти в любую квартиру для проверки общих коммуникаций и правильности эксплуатации счетчиков.

При наличии обоснованных подозрений в незаконном расходе воды домоуправ не обязан предупреждать о визите заранее. Если же дверь ему не откроют, домоуправ предупреждает о своем повторном визите либо обращается за помощью в полицию самоуправления или Стройуправу. И если будет доказано, что на прибор воздействовали, нарушая его работу, квартировладелец будет обязан заплатить за все излишки воды, накопившиеся по дому за месяц.

Забывчивость обойдётся в копеечку

Если же квартировладелец забывает сдавать показания приборов, то в отношении него, согласно все тем же правилам Кабмина № 1013, прописаны и меры наказания. Так, если собственник квартиры не оформил заявление о своем отсутствии и не подавал показания счетчиков, управляющий домом в первые три месяца начисляет плату за расход воды с учетом показаний за последние три месяца.

На четвертый месяц, согласно тем же правилам, собственник квартиры попадает в список лиц, на которых раскидываются «лишние» кубы дома.

В нормативном акте сказано: если возникает разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний внутриквартирных водомеров (включая утечку воды, образовавшуюся во время ремонтных работ), домоуправление проводит перерасчет потребления.

Плата за образовавшуюся разницу распределяется поровну между всеми собственниками квартир. Если же в доме проживают жильцы, своевременно не подававшие показания счетчиков в течение минимум трех месяцев подряд либо уличенные в порче приборов, то вся «лишняя» вода раскидывается пропорционально на них. И суммы за эту воду могут быть внушительными — иногда 300 евро и больше.

К жильцам, на которых возлагается вся неучтенная вода, относятся также те, кто вообще не установил счетчики, и те, кто повторно отказал управляющему домом в проверке установленных в квартире приборов, — если их уведомляли о проверке в письменном виде как минимум за неделю.

Александр ФЕДОТОВ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной
Важно

Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)
Важно

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?
Эксклюзив

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Читать

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Всюду жизнь 10:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Выбор редакции 10:14

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

Важно 10:06

Важно 0 комментариев

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

Читать