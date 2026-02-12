Шок-версия смерти рок-звезды: эксперты заявили — это не самоубийство!

Новая независимая судебно-медицинская экспертиза заявляет: рок-музыкант мог погибнуть не в результате самоубийства, как считалось официально.

Кобейн умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Его тело нашли в доме в Сиэтле. Следствие тогда установило — музыкант умер от выстрела из дробовика, а трагедия была признана самоубийством. Известно, что артист долго боролся с зависимостью и депрессией.

Однако сомнения вокруг обстоятельств смерти появлялись почти сразу.

Теперь группа исследователей представила научную работу, где утверждается: Кобейну могли насильно ввести смертельную дозу героина, после чего инсценировать самоубийство.

По словам исследователя Мишель Уилкинс, эксперты изучили материалы вскрытия и фотографии места происшествия. Они утверждают, что некоторые детали выглядят необычно.

Специалисты заявляют, что уровень героина в организме музыканта превышал смертельную дозу примерно в десять раз. По версии авторов исследования, в таком состоянии человек мог находиться в коме и физически не способен использовать оружие.

Также внимание экспертов привлекли детали сцены. По их словам, вокруг тела почти не было следов крови, а дробовик, найденный в руках музыканта, выглядел слишком аккуратно расположенным.

Дополнительные вопросы вызвал и набор для употребления наркотиков, который, как утверждается, был аккуратно сложен рядом.

Авторы исследования считают, что сцена могла быть инсценирована. Они направили запрос о пересмотре дела.

Однако власти США пока менять официальную версию не собираются. Полиция Сиэтла заявила, что расследование завершено и смерть музыканта по-прежнему считается самоубийством. Медицинские эксперты округа также сообщили, что не увидели новых доказательств для открытия дела.

История гибели Курта Кобейна остаётся одной из самых обсуждаемых трагедий в истории рок-музыки. И, похоже, вопросы вокруг неё до сих пор не исчезли.