Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Украла деньги у соперницы и выиграла Олимпиаду: громкий скандал во Франции

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 15:29

Всюду жизнь 0 комментариев

Олимпийская гонка во Франции закончилась победой, которая уже вызвала волну обсуждений далеко за пределами спорта.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км. Но внимание к её победе оказалось связано не только со стрельбой и лыжной трассой.

Ранее спортсменку признали виновной в мошенничестве. Суд установил, что она использовала данные банковской карты своей партнёрши по сборной Жюстин Бреза-Буше и потратила более 2000 евро. Ещё одним эпизодом стало использование данных карты физиотерапевта команды.

В октябре прошлого года Симон получила штраф в размере 15 тысяч евро и условный трёхмесячный срок. Спортсменка долго отрицала обвинения и признала вину только после того, как следствие обнаружило фотографии банковской карты в её телефоне. Тогда она заявила, что не помнит обстоятельств произошедшего и работает с психологом.

Инциденты произошли в 2021 году, но публичными стали позже — уже после того, как Симон начала выигрывать мировые чемпионаты.

Федерация лыжного спорта Франции временно отстранила биатлонистку на шесть месяцев. Однако большая часть наказания была условной, поэтому она пропустила лишь один старт сезона и сохранила право выступать на Олимпиаде.

В той же гонке её бывшая партнёрша по сборной Бреза-Буше заняла лишь 80-е место. Серебро досталось ещё одной француженке — Лу Жанмонно.

После финиша Симон приложила палец к губам, но отказалась объяснять этот жест. Она заявила, что сосредоточена только на спорте и победа стала для неё исполнением мечты.

История стала частью серии скандалов вокруг французского биатлона. Ранее сообщалось о угрозах спортсменкам и других конфликтных эпизодах внутри сборной.

Несмотря на судебное решение и критику, олимпийская победа Симон остаётся в официальных результатах соревнований.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение
Важно

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России
Важно

«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России

Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций
Важно

Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

Мир 17:59

Мир 0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Читать
Загрузка

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Читать

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Спорт 17:42

Спорт 0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Читать

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Читать

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Бизнес 17:14

Бизнес 0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Читать

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Читать

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Читать