Украла деньги у соперницы и выиграла Олимпиаду: громкий скандал во Франции

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км. Но внимание к её победе оказалось связано не только со стрельбой и лыжной трассой.

Ранее спортсменку признали виновной в мошенничестве. Суд установил, что она использовала данные банковской карты своей партнёрши по сборной Жюстин Бреза-Буше и потратила более 2000 евро. Ещё одним эпизодом стало использование данных карты физиотерапевта команды.

В октябре прошлого года Симон получила штраф в размере 15 тысяч евро и условный трёхмесячный срок. Спортсменка долго отрицала обвинения и признала вину только после того, как следствие обнаружило фотографии банковской карты в её телефоне. Тогда она заявила, что не помнит обстоятельств произошедшего и работает с психологом.

Инциденты произошли в 2021 году, но публичными стали позже — уже после того, как Симон начала выигрывать мировые чемпионаты.

Федерация лыжного спорта Франции временно отстранила биатлонистку на шесть месяцев. Однако большая часть наказания была условной, поэтому она пропустила лишь один старт сезона и сохранила право выступать на Олимпиаде.

В той же гонке её бывшая партнёрша по сборной Бреза-Буше заняла лишь 80-е место. Серебро досталось ещё одной француженке — Лу Жанмонно.

После финиша Симон приложила палец к губам, но отказалась объяснять этот жест. Она заявила, что сосредоточена только на спорте и победа стала для неё исполнением мечты.

История стала частью серии скандалов вокруг французского биатлона. Ранее сообщалось о угрозах спортсменкам и других конфликтных эпизодах внутри сборной.

Несмотря на судебное решение и критику, олимпийская победа Симон остаётся в официальных результатах соревнований.

