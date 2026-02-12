Кто даст деньги Валке? У края нет средств на выплату социальных пособий

В четверг на заседании объединенного думского комитета был утвержден проект бюджета и план оптимизации самоуправления, который будет рассмотрен на заседании думы 17 февраля в 15:00. В основном бюджете самоуправление запланировало расходы в размере 17 млн евро, что на 2,6 млн меньше, чем в прошлом году.

Крауклис объяснил сокращение бюджета уменьшением числа проектов, а не расходов на содержание. "С этим бюджетом во втором полугодии мы не сможем полностью выплатить социальные пособия - нам не хватает 370 887 евро, поэтому обратимся в Минфин и правительство за финансированием из средств на непредвиденные расходы. В первом полугодии мы справимся сами", - пояснил он.

Кроме того, самоуправление планирует обратиться к правительству с просьбой о выделении 235 400 евро из средств на непредвиденные расходы для трех неотложных нужд, которые не удалось профинансировать в бюджете. Одна из них - автобус для перевозки школьников, так как автопарк устарел. "Мы только что внепланово заплатили 15 000 евро за два ремонта, а в займе средств нам отказано", - пояснил Крауклис.

Вторая потребность самоуправления - 52 компьютера для муниципальных учреждений: у существующих закончилась поддержка разработчиков и они не соответствуют требованиям кибербезопасности. На это требуется 85 000 евро, при этом компьютеры самоуправление должно приобрести, а не взять в лизинг, уточнил Крауклис. Еще 48 400 евро нужны на ремонт Валкской гимназии им. Яниса Цимзе - это неотложная мера в соответствии с актом проверки Государственного бюро по контролю за строительством.

Глава самоуправления подчеркивает, что в самоуправлении сокращено количество должностных мест, закрыты структуры, приняты решения о передаче теплоснабжения и водоснабжения муниципальному обществу капитала и ряд других оптимизационных мероприятий. Крауклис характеризует бюджет этого года как бюджет выживания, в котором нет ничего, что еще можно было бы сократить.

Как сообщалось, в конце прошлого года Валкскому самоуправлению было трудно сбалансировать бюджет, поэтому Крауклис призвал государство изменить механизмы предоставления господдержки, чтобы в бюджет поступало больше средств. В ответ Минфин призвал самоуправление срочно улучшить финансовое управление и пересмотреть подход к планированию бюджета, чтобы избежать растущих задержек платежей, налоговых долгов и дефицита.