Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Учёные из Университета Ноттингема провели шестинедельный эксперимент и сравнили три популярных подхода — омега-3, клетчатку и их сочетание с ферментированным кефиром.

Победителем стала связка кефира и разнообразной пребиотической клетчатки.

Участники, принимавшие эту комбинацию, продемонстрировали самое заметное снижение воспалительных маркеров в крови. Причём речь идёт о так называемом «системном воспалении» — общем уровне воспалительных процессов в организме.

Комбинацию называют синбиотиком — это когда живые микроорганизмы из ферментированного продукта сочетаются с клетчаткой, которая служит для них «топливом». В результате бактерии активнее вырабатывают вещества вроде бутиратa — соединения, которое связывают с противовоспалительным эффектом и поддержкой иммунитета.

В исследовании участвовали здоровые взрослые. Через шесть недель именно группа с кефиром и клетчаткой показала самое широкое снижение воспалительных белков по сравнению с омега-3 или клетчаткой по отдельности.

Авторы работы подчёркивают: все три подхода дали эффект, но сочетание оказалось наиболее выраженным.

Теперь исследователи планируют проверить, как эта комбинация работает у людей с уже существующими хроническими заболеваниями.

Похоже, что вопрос «что полезнее — рыбий жир или кефир?» может оказаться сложнее, чем казалось.