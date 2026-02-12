Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Швейцарии запускают референдум об ограничении численности населения страны: зачем?

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 16:00

Важно 0 комментариев

Сколько людей может выдержать Швейцария? Этот вопрос 14 июня страна вынесет на всенародный референдум — и ответ может изменить её будущее на десятилетия вперед.

В Швейцарии 14 июня пройдет всеобщий референдум об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Инициатива уже вызвала бурную дискуссию, разделив общество почти пополам.

Петицию об ограничении миграции и установлении демографического лимита еще в 2024 году запустила правоконсервативная Швейцарская народная партия, обладающая примерно третью мест в Федеральном собрании. Несмотря на то что правительство и парламент выступили против этой идеи, референдум был назначен автоматически — после того как документ поддержали более 100 тысяч граждан.

Если инициатива получит одобрение, власти будут обязаны до 2050 года принять меры по сдерживанию иммиграции. Сегодня население страны составляет около девяти миллионов человек, и сторонники ограничения уверены: Швейцария уже находится на пределе. В случае превышения отметки в 9,5 миллиона жителей правительство должно будет ужесточить правила получения иностранцами постоянного вида на жительство и пересмотреть соглашение о свободном передвижении с Европейским союзом — при том, что сама Швейцария не входит в ЕС.

Сторонники референдума бьют тревогу: по их словам, рост населения перегружает транспорт и социальную инфраструктуру, усиливает давление на рынок жилья, размывает культурную идентичность страны. Они утверждают, что Швейцария рискует потерять саму себя, если не поставит четкий демографический предел.

Противники инициативы, в свою очередь, предупреждают о серьезных экономических последствиях. По их мнению, ограничение миграции ударит по рынку труда, затруднит привлечение квалифицированных специалистов и может осложнить отношения с Евросоюзом — важнейшим торговым партнером страны.

Общество разделено почти поровну. Согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года двумя швейцарскими медиагруппами, 48% жителей поддерживают ограничение численности населения, тогда как 41% выступают против. Остальные пока не определились — и именно их голоса могут стать решающими.

14 июня Швейцария сделает выбор: сохранить прежний курс или установить жесткие границы роста. И этот выбор станет не только демографическим, но и политическим сигналом всей Европе.

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

