В Швейцарии запускают референдум об ограничении численности населения страны: зачем?

В Швейцарии 14 июня пройдет всеобщий референдум об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Инициатива уже вызвала бурную дискуссию, разделив общество почти пополам.

Петицию об ограничении миграции и установлении демографического лимита еще в 2024 году запустила правоконсервативная Швейцарская народная партия, обладающая примерно третью мест в Федеральном собрании. Несмотря на то что правительство и парламент выступили против этой идеи, референдум был назначен автоматически — после того как документ поддержали более 100 тысяч граждан.

Если инициатива получит одобрение, власти будут обязаны до 2050 года принять меры по сдерживанию иммиграции. Сегодня население страны составляет около девяти миллионов человек, и сторонники ограничения уверены: Швейцария уже находится на пределе. В случае превышения отметки в 9,5 миллиона жителей правительство должно будет ужесточить правила получения иностранцами постоянного вида на жительство и пересмотреть соглашение о свободном передвижении с Европейским союзом — при том, что сама Швейцария не входит в ЕС.

Сторонники референдума бьют тревогу: по их словам, рост населения перегружает транспорт и социальную инфраструктуру, усиливает давление на рынок жилья, размывает культурную идентичность страны. Они утверждают, что Швейцария рискует потерять саму себя, если не поставит четкий демографический предел.

Противники инициативы, в свою очередь, предупреждают о серьезных экономических последствиях. По их мнению, ограничение миграции ударит по рынку труда, затруднит привлечение квалифицированных специалистов и может осложнить отношения с Евросоюзом — важнейшим торговым партнером страны.

Общество разделено почти поровну. Согласно опросу, проведенному в декабре 2025 года двумя швейцарскими медиагруппами, 48% жителей поддерживают ограничение численности населения, тогда как 41% выступают против. Остальные пока не определились — и именно их голоса могут стать решающими.

14 июня Швейцария сделает выбор: сохранить прежний курс или установить жесткие границы роста. И этот выбор станет не только демографическим, но и политическим сигналом всей Европе.