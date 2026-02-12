Прежний руководитель бюро Гинт Сивиньш (Национальное объединение), которого сменит Хелманис, станет заместителем руководителя. Основными функциями бюро председателя думы Огрского края являются укрепление прямой и эффективной коммуникации с жителями края, оперативное решение разных хозяйственных и повседневных вопросов, а также оказание поддержки председателю думы в его ежедневной работе, пояснили в самоуправлении Огрского края.

Как сообщалось ранее, после ухода с поста мэра Хелманис был избран председателем Комитета по развитию и инфраструктуре. Зарплата на этой должности составляет 2500 евро в месяц. За работу в бюро председателя думы также полагается зарплата.

Хелманис был мэром Огре с 2017 года. По итогам муниципальных выборов 2025 года он занял эту должность уже в третий раз подряд. Однако вскоре выборов — 16 июля 2025 года —появилась информация о том, что днем ранее Хелманис был ранен во время обстрела в Украине. Долгое время он находился на больничном. Инспекция здравоохранения, проверив обоснованность выдачи больничого, пришла к выводу, что Хелманис получил его обоснованно.

Из-за нетрудоспособности Хелманис долгое время оставался единственным руководителем латвийского самоуправления, который не запрашивал допуск к гостайне. 29 января 2026 года, вновь начав вести заседание думы, Хелманс заявил, что подготовит все необходимые документы для получения допуска.

В свою очередь, Министр умной администрации и регионального развития Раймонд Чударс (Новое Единство) потребовал от Хелманиса объяснений по поводу исполнения служебных обязанностей без допуска к гостайне. Объяснение нужно было предоставить в течение пяти рабочих дней. Однако до истечения этого срока Хелманис объявил об отставке.

3 февраля 2026 года мэром Огрского края был избран прежний вице-мэр Андрис Крауя (Национальное объединение).