На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении (2)

© Lsm.lv 12 февраля, 2026 17:02

Важно 2 комментариев

LETA

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Прежний руководитель бюро Гинт Сивиньш (Национальное объединение), которого сменит Хелманис, станет заместителем руководителя. Основными функциями бюро председателя думы Огрского края являются укрепление прямой и эффективной коммуникации с жителями края, оперативное решение разных хозяйственных и повседневных вопросов, а также оказание поддержки председателю думы в его ежедневной работе, пояснили в самоуправлении Огрского края.

Как сообщалось ранее, после ухода с поста мэра Хелманис был избран председателем Комитета по развитию и инфраструктуре. Зарплата на этой должности составляет 2500 евро в месяц. За работу в бюро председателя думы также полагается зарплата.

Хелманис был мэром Огре с 2017 года. По итогам муниципальных выборов 2025 года он занял эту должность уже в третий раз подряд. Однако вскоре выборов — 16 июля 2025 года —появилась информация о том, что днем ранее Хелманис был ранен во время обстрела в Украине. Долгое время он находился на больничном. Инспекция здравоохранения, проверив обоснованность выдачи больничого, пришла к выводу, что Хелманис получил его обоснованно.

Из-за нетрудоспособности Хелманис долгое время оставался единственным руководителем латвийского самоуправления, который не запрашивал допуск к гостайне. 29 января 2026 года, вновь начав вести заседание думы, Хелманс заявил, что подготовит все необходимые документы для получения допуска.

В свою очередь, Министр умной администрации и регионального развития Раймонд Чударс (Новое Единство) потребовал от Хелманиса объяснений по поводу исполнения служебных обязанностей без допуска к гостайне. Объяснение нужно было предоставить в течение пяти рабочих дней. Однако до истечения этого срока Хелманис объявил об отставке.

3 февраля 2026 года мэром Огрского края был избран прежний вице-мэр Андрис Крауя (Национальное объединение).

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски (2)

17:59

Мир 2 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте (2)

17:52

Азбука здоровья 2 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена (2)

17:42

Спорт 2 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады (2)

17:18

Важно 2 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания (2)

17:14

Бизнес 2 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок (2)

17:01

Важно 2 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

