Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича на основании решения жюри IBSF на Олимпийских играх по скелетону, которое постановило, что выбор спортсменом шлема с изображениями погибших спортсменов "противоречит олимпийской хартии и руководящим принципам для спортсменов". При этом IBSF подчеркнула, что спортсмены обязаны соблюдать олимпийскую хартию и правила федерации, но конкретные пункты нарушений не указала.

Президент ЛОК Раймонд Лаздиньш подчеркнул, что комитет с уважением относится к полномочиям жюри IBSF и его ответственности за соблюдение олимпийской хартии, однако считает важным оценить обоснованность и соразмерность принятого решения.

По информации олимпийских комитетов Латвии и Литвы, на шлеме украинского спортсмена не было политических лозунгов или призывов к действию - лишь фотографии украинских спортсменов, погибших на войне. По их мнению, целью Гераскевича было выразить уважение и почтить память коллег, а не участвовать в политической агитации. Комитеты подчеркивают важность уважения стремления спортсменов чтить членов спортивного сообщества и укреплять ценности солидарности и человеческого достоинства.

Учитывая серьезность санкции и ее последствия для спортсмена, комитеты считают важным получить более подробное разъяснение обоснованности и соразмерности принятого решения.

В этом контексте комитеты просят IBSF официально разъяснить нормативное основание решения жюри, пояснить, как дизайн шлема оценивался по руководящим принципам МОК для спортсменов, а также предоставить дополнительные рекомендации, которые помогут в будущем отличать выражение почтения памяти от политической агитации.

Письмо подписали руководители обоих комитетов - Лаздиньш и Дайна Гудзиневичюте.