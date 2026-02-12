Как оживить село? Нужно скорее внести поправки в законы: Миериня

Как сообщила агентству ЛЕТА советник Миерини по общественным отношениям Паула Салминя, на встрече обсуждалась необходимость обеспечения баланса между стабильностью инвесторов и изменяющимися потребностями общества и экономики параллельно с повышением участия общества и снижением бюрократической нагрузки.

Особое внимание в беседе было уделено процедурам территориального планирования и юридической стабильности долгосрочных инвестиций. Обсуждались продолжительность разработки локальных планировок, совершенствование процесса оценки воздействия на окружающую среду и необходимость избежать лишней повторной оценки на стратегически утвержденных территориях.

Кроме того, должностные лица обсудили механизмы вовлечения общества и ответственность самоуправлений при принятии решений, регулирование специфических территорий предпринимательской деятельности и правовое обоснование установленных самоуправлениями ограничений.

Спикер Сейма подчеркнула необходимость пересмотра управления региональным развитием с особым вниманием к важным для государства сельским и приграничным территориям. В беседе была выделена роль регионов планирования и важность координации финансирования с акцентом на укрепление институциональной мощности и более тесное сотрудничество сторон, чтобы Латвия была готова к распределению средств ЕС в новом плановом периоде с учетом интегрированного подхода и специфических местных потребностей.

В конце встречи стороны договорились о тесном сотрудничестве для скорейшего внесения поправок в нормативные акты, которые улучшат процессы регионального развития, снизят административную нагрузку и обеспечат большую стабильность для инвесторов и жителей страны.