Как оживить село? Нужно скорее внести поправки в законы: Миериня

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 18:44

LETA

Необходимо пересмотреть управление региональным развитием, уделив особое внимание важным для государства сельским и приграничным территориям, подчеркнула спикер Сейма Дайга Миериня на встрече с министром умного управления и регионального развития Раймондом Чударсом.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник Миерини по общественным отношениям Паула Салминя, на встрече обсуждалась необходимость обеспечения баланса между стабильностью инвесторов и изменяющимися потребностями общества и экономики параллельно с повышением участия общества и снижением бюрократической нагрузки.

Особое внимание в беседе было уделено процедурам территориального планирования и юридической стабильности долгосрочных инвестиций. Обсуждались продолжительность разработки локальных планировок, совершенствование процесса оценки воздействия на окружающую среду и необходимость избежать лишней повторной оценки на стратегически утвержденных территориях.

Кроме того, должностные лица обсудили механизмы вовлечения общества и ответственность самоуправлений при принятии решений, регулирование специфических территорий предпринимательской деятельности и правовое обоснование установленных самоуправлениями ограничений.

Спикер Сейма подчеркнула необходимость пересмотра управления региональным развитием с особым вниманием к важным для государства сельским и приграничным территориям. В беседе была выделена роль регионов планирования и важность координации финансирования с акцентом на укрепление институциональной мощности и более тесное сотрудничество сторон, чтобы Латвия была готова к распределению средств ЕС в новом плановом периоде с учетом интегрированного подхода и специфических местных потребностей.

В конце встречи стороны договорились о тесном сотрудничестве для скорейшего внесения поправок в нормативные акты, которые улучшат процессы регионального развития, снизят административную нагрузку и обеспечат большую стабильность для инвесторов и жителей страны.

«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО)
«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО) (2)

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский
Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский (1)

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение
В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Установлены новые рекорды: резко взлетели цены на электричество в Латвии

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Чуть-чуть не хватило до бронзы! Наши саночники в командном зачёте пришли четвёртыми

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Силиня на заседании ЕС назвала ключевые факторы конкурентоспособности Европы

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Солдат отправят в арктический холод? Латвия примет участие в миссии НАТО

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Массовый побег из индустрии ИИ: разработчики бьют тревогу

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

