Der Spiegel: сложно найти добровольцев служить на восточном фланге НАТО

12 февраля, 2026 18:58

Немецкие военные сталкиваются с трудностями в поиске добровольцев для службы в бригаде, которая будет развернута в Литве, сообщает новостной журнал Der Spiegel. Согласно данным еженедельника, количество заявок от добровольцев в 203-й танковый батальон и 122-й бронепехотный батальон составляет всего 28-47%.

Внутренние документы, на которые ссылаются, указывают на то, что после проведенного в армии опроса выяснилось, что для заполнения 1971 вакантной  должности в армии обнаружилось лишь около 10% необходимых добровольцев. Эти военные  должны были служить в артиллерийских, разведывательных или инженерных подразделениях.

Для увеличения этих показателей будут приняты целенаправленные меры, включая информационные письма потенциальным кандидатам, ознакомительные поездки в Литву и сокращение минимального срока службы.

В ответ на запрос еженедельника Бундесвер признал, что пока не удалось найти достатоного количества добровольцев, но настаивал на том, что приведенные выше цифры являются лишь промежуточной ситуацией.

Как сообщило агентство BNS, Берлин планирует к концу 2027 года развернуть в Литве бригаду численностью около 4-5 тысяч военнослужащих, в состав которой также войдет международная боевая группа НАТО. Большая часть бригады будет базироваться на полигоне Руднинкай в районе Шальчининкай. В Рукле, что в Йонавском районе, Германия планирует, помимо боевых частей, развернуть инженерные и разведывательные подразделения.

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение
В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Установлены новые рекорды: резко взлетели цены на электричество в Латвии

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Чуть-чуть не хватило до бронзы! Наши саночники в командном зачёте пришли четвёртыми

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Силиня на заседании ЕС назвала ключевые факторы конкурентоспособности Европы

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Солдат отправят в арктический холод? Латвия примет участие в миссии НАТО

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Массовый побег из индустрии ИИ: разработчики бьют тревогу

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

