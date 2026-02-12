Der Spiegel: сложно найти добровольцев служить на восточном фланге НАТО

Внутренние документы, на которые ссылаются, указывают на то, что после проведенного в армии опроса выяснилось, что для заполнения 1971 вакантной должности в армии обнаружилось лишь около 10% необходимых добровольцев. Эти военные должны были служить в артиллерийских, разведывательных или инженерных подразделениях.

Для увеличения этих показателей будут приняты целенаправленные меры, включая информационные письма потенциальным кандидатам, ознакомительные поездки в Литву и сокращение минимального срока службы.

В ответ на запрос еженедельника Бундесвер признал, что пока не удалось найти достатоного количества добровольцев, но настаивал на том, что приведенные выше цифры являются лишь промежуточной ситуацией.

Как сообщило агентство BNS, Берлин планирует к концу 2027 года развернуть в Литве бригаду численностью около 4-5 тысяч военнослужащих, в состав которой также войдет международная боевая группа НАТО. Большая часть бригады будет базироваться на полигоне Руднинкай в районе Шальчининкай. В Рукле, что в Йонавском районе, Германия планирует, помимо боевых частей, развернуть инженерные и разведывательные подразделения.