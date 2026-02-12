Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиня на заседании ЕС назвала ключевые факторы конкурентоспособности Европы

12 февраля, 2026

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Силиня приняла участие в неформальном заседании Европейского совета в Алден-Бисене (Бельгия), где лидеры стран ЕС обсудили конкурентоспособность, экономическую безопасность и приоритеты Европы в условиях меняющейся геополитической ситуации.

В ходе дискуссии Силиня выделила три ключевых фактора будущей конкурентоспособности Европы: скорость принятия решений, развитие технологий и устойчивость общества. "Мир меняется, и если мы хотим оставаться глобально конкурентоспособными, следует действовать быстро. Европе необходимо оперативно принимать решения, развивать современные технологии и одновременно укреплять устойчивость общества", - подчеркнула она.

На встрече состоялись широкие дискуссии по вопросам энергетики и стоимости энергоресурсов, поскольку их доступность и цена напрямую влияют на развитие европейской промышленности и технологический прогресс. Премьер-министр Латвии подчеркнула, что именно от источников энергии и их доступности будет зависеть темп и направление развития европейских технологий.

Кроме того, участники обсудили сокращение стратегических зависимостей, особенно в сфере критически важного сырья и технологий, а также улучшение доступа европейских компаний к финансированию. В обсуждении приняли участие авторы докладов о будущей конкурентоспособности Европы - Марио Драги и Энрико Летта.

В ходе дискуссий Силиня подчеркнула необходимость дальнейшего улучшения предпринимательской среды, в том числе за счет снижения административной нагрузки, чтобы европейские компании могли развиваться и активнее внедрять инновации.

Неформальное заседание Европейского совета прошло по инициативе его председателя Антониу Кошты и было направлено на определение на политическом уровне ключевых приоритетов для роста и устойчивости европейской экономики.

«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО)
А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея
Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский
Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Установлены новые рекорды: резко взлетели цены на электричество в Латвии

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Чуть-чуть не хватило до бронзы! Наши саночники в командном зачёте пришли четвёртыми

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Солдат отправят в арктический холод? Латвия примет участие в миссии НАТО

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Массовый побег из индустрии ИИ: разработчики бьют тревогу

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

