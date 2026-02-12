Силиня на заседании ЕС назвала ключевые факторы конкурентоспособности Европы

Силиня приняла участие в неформальном заседании Европейского совета в Алден-Бисене (Бельгия), где лидеры стран ЕС обсудили конкурентоспособность, экономическую безопасность и приоритеты Европы в условиях меняющейся геополитической ситуации.

В ходе дискуссии Силиня выделила три ключевых фактора будущей конкурентоспособности Европы: скорость принятия решений, развитие технологий и устойчивость общества. "Мир меняется, и если мы хотим оставаться глобально конкурентоспособными, следует действовать быстро. Европе необходимо оперативно принимать решения, развивать современные технологии и одновременно укреплять устойчивость общества", - подчеркнула она.

На встрече состоялись широкие дискуссии по вопросам энергетики и стоимости энергоресурсов, поскольку их доступность и цена напрямую влияют на развитие европейской промышленности и технологический прогресс. Премьер-министр Латвии подчеркнула, что именно от источников энергии и их доступности будет зависеть темп и направление развития европейских технологий.

Кроме того, участники обсудили сокращение стратегических зависимостей, особенно в сфере критически важного сырья и технологий, а также улучшение доступа европейских компаний к финансированию. В обсуждении приняли участие авторы докладов о будущей конкурентоспособности Европы - Марио Драги и Энрико Летта.

В ходе дискуссий Силиня подчеркнула необходимость дальнейшего улучшения предпринимательской среды, в том числе за счет снижения административной нагрузки, чтобы европейские компании могли развиваться и активнее внедрять инновации.

Неформальное заседание Европейского совета прошло по инициативе его председателя Антониу Кошты и было направлено на определение на политическом уровне ключевых приоритетов для роста и устойчивости европейской экономики.