А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея

12 февраля, 2026

1 комментариев

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

"Интересно, какой была бы реакция МОК, если бы спортсмены из других стран массово надели такие шлемы в знак солидарности с дисквалифицированным украинским спортсменом?", - написал Пабрикс.

"Дисквалифицировать всех невозможно, - продолжает размышлять Пабрикс. - И это должны были быть спортсмены из других стран".

В комментариях уже попросили Пабрикса организовать подобный флешмоб.

"Артис, помоги это организовать! У тебя же прекрасная международная узнаваемость!", - призвал Каспарс Удрис.

Ранее Межданродный олимпийский комитет уже выступил с заявлением по поводу дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гараскевича.

Конфликт на Украине не является поводом, чтобы делать резкие политические заявления на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

«Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в мире 130 конфликтов, и мы не можем позволить, чтобы во время соревнований спортсмены делали такие заявления», — заявил Адамс. Его слова приводит ТАСС. Он также напомнил, что для всех атлетов действуют единые правила, закрепленные в Олимпийской хартии. Согласно им, спортивная экипировка не может использоваться для политических посланий.

В организации отметили, что Гераскевичу предлагали альтернативы, в том числе ношение черной ленты на рукаве или возможность показать шлем в микст-зоне после заездов. Спортсмен эти варианты не принял. По данным МОК, он потребовал отменить запрет, публично извиниться «за оказанное давление», а также предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов. После отзыва аккредитации 27-летний скелетонист должен покинуть Олимпийскую деревню.

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

