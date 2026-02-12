"Интересно, какой была бы реакция МОК, если бы спортсмены из других стран массово надели такие шлемы в знак солидарности с дисквалифицированным украинским спортсменом?", - написал Пабрикс.

Nez kāda būtu SOK reakcija, ja izrādot solidaritāti ar diskvalificēto Ukrainas sportistu, citu valstu atlēti masveidā vilktu šādas ķiveres? — Artis Pabriks (@Pabriks) February 12, 2026

"Дисквалифицировать всех невозможно, - продолжает размышлять Пабрикс. - И это должны были быть спортсмены из других стран".

В комментариях уже попросили Пабрикса организовать подобный флешмоб.

"Артис, помоги это организовать! У тебя же прекрасная международная узнаваемость!", - призвал Каспарс Удрис.

Arti, palīdzi to noorganizēt! Tev ir lieliska starptautiska atpazīstamība :) https://t.co/6qd0KYacaO — Kaspars Ūdris (@kasparsudritis) February 12, 2026

Ранее Межданродный олимпийский комитет уже выступил с заявлением по поводу дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гараскевича.

Конфликт на Украине не является поводом, чтобы делать резкие политические заявления на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

«Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в мире 130 конфликтов, и мы не можем позволить, чтобы во время соревнований спортсмены делали такие заявления», — заявил Адамс. Его слова приводит ТАСС. Он также напомнил, что для всех атлетов действуют единые правила, закрепленные в Олимпийской хартии. Согласно им, спортивная экипировка не может использоваться для политических посланий.

В организации отметили, что Гераскевичу предлагали альтернативы, в том числе ношение черной ленты на рукаве или возможность показать шлем в микст-зоне после заездов. Спортсмен эти варианты не принял. По данным МОК, он потребовал отменить запрет, публично извиниться «за оказанное давление», а также предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов. После отзыва аккредитации 27-летний скелетонист должен покинуть Олимпийскую деревню.