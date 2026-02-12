Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский (1)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 21:09

Важно 1 комментариев

Scanpix/ Photo: Hendrik Schmidt/dpa

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

"Сегодня с раннего утра мы отправились в Ригу на Государственную педагогико-медицинскую комиссию. Нужно было определить форму обучения для одного из наших детей — это была самая насущная необходимость.

Самым сложным моментом стали предстоящие беседы на латышском языке. В роли переводчика был мой муж, украинец. С самого начала он заполнил все документы на латышском языке. Ребёнок прошёл три кабинета специалистов — всё на латышском.

Затем нас с ребёнком пригласили на беседу с руководителем комиссии. Муж пошёл с нами и занял место переводчика. Началась формальная беседа, мы отвечали на вопросы. Код по поведению поставить не смогли — почти все психиатрические коды ранее были сняты. По учёбе ребёнок отставал. Чтобы догнать программу, по факту нужно было бы в 6-м классе начать обучение с нуля и за год освоить материал шести лет.

Мы объяснили, что ребёнок у нас только второй год в семье после приюта, и это было серьёзное упущение системы образования в самом приюте.

В какой-то момент руководителя и специалиста комиссии очень заинтересовала наша семья, и нас попросили говорить на русском языке. Тогда мы смогли рассказать о другом нашем ребёнке: после начальной вспомогательной школы он был переведён в обычную — одну из самых престижных латышских школ. При том, что в приюте он не учился полтора года, а к нам в семью попал уже с середины учебного года. К концу седьмого класса у него было 7 неаттестованных предметов, но за две недели летних работ мы смогли наверстать всё.

Комиссия заинтересовалась нами ещё больше. Поскольку нам разрешили говорить по-русски, мы рассказали, что мы являемся добровольной общественной организацией. Наш труд изначально был связан с адаптацией зависимых людей и бывших заключённых, а дети. Это уже дети адаптантов. Теперь нам приходится работать и с родителями, и детьми. Мы отметили, что мы в это время возобновляем отношения родителей с детьми. Конкретно этого ребенка, я каждых три месяца вожу в тюрьму, на встречу с отцом.

Нам сказали: «Вы молодцы». Мы ответили, что мы верующие, христиане, и наш труд основан на христианских убеждениях.

Руководитель комиссии спросила:
— Скажите, работая с такими сложными детьми, вы привлекаете специалистов — психологов, репетиторов?
Мы ответили:
— Нет. Мы волонтёры, у нас нет спонсоров, и мы трудимся по собственной своей инициативе.
Мы также поделились, что мотивируем и поощряем детей в учёбе — за каждый положительный результат ребёнок получает 2 евро. На что она удивлённо сказала:
— Так для этого нужно быть миллионерами.
Я ответила:
— Наш папа работает на трёх работах, чтобы обеспечить все нужды семьи.

Все формальности были выполнены на государственном языке. Но когда разговор коснулся человечности и судьбы ребёнка, языковой барьер перестал существовать.

Этот опыт показал: там, где речь идёт о защите детей и их будущем, формальные барьеры отступают, а понимание становится возможным даже за пределами строгих правил. Так проявляется подлинная человечность — не на бумаге, а в живом диалоге", - написала Татьяна вдохновляющий пост благодарности на Facebook.

Комментарии (1)
Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

