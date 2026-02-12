Чуть-чуть не хватило до бронзы! Наши саночники в командном зачёте пришли четвёртыми

Золото завоевала Германия, серебро — Австрия, бронзу — Италия. Латвия отстала от тройки призёров на 0,228 секунды, а команду США, занявшую пятое место, опередила всего на 0,027 секунды. В командной эстафете участвовали девять стран.

Бота после своего заезда была лидером, но Ботс/Плуме допустили ошибку в своём заезде, и в тот момент латвийцы отстали от лидировавших американцев. Апарьодс приблизил латвийскую команду к США, а Робежнице/Богданова в конце своего заезда обеспечили результат, который в итоге принёс сборной четвёртое место.

За четвёртое место в командных соревнованиях на Олимпийских играх предусмотрена премия в размере 92 202 евро на всю команду.

Апарьодс, а также Ботс/Плуме вместе с Элизой Тирумой завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. Впервые дебютировав в программе женских двоек, эти спортсменки впервые выступили и в командной эстафете.

Во вторник делегация Латвии завоевала первую и пока единственную медаль — серебро — благодаря Элине Иеве Боте.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.