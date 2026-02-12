У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

Подразделение полиции Норвегии по борьбе с экономическими преступлениями (Økokrim) проводит обыски в доме и на загородных жилых объектах бывшего премьер-министра этой страны и экс-генсекретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.Об этом в четверг, 12 февраля, сообщила газета Verdens Gang (VG) со ссылкой на адвоката Ягланда из юридической фирмы Elden Advokatfirma.

Следственные действия проводятся в связи с начатым в Норвегии в отношении экс-премьера расследованием после публикации документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

За политиком официально закреплен статус подозреваемого. Обыски идут в Осло и на восточном побережье Норвегии.

Ранее, 11 февраля, стало известно, что Комитет министров Совета Европы снял иммунитет с бывшего генсека. Расследование ведется в связи с обвинениями в коррупции при отягчающих обстоятельствах.

Генеральный секретарь Ален Берсе также решил передать внутреннее административное расследование в Дирекцию внутреннего надзора Совета Европы. Параллельно Берсе инициировал всесторонний обзор институциональных практик управления.

Ягланд назвал связи с Эпштейном "дипломатией"

Согласно сообщению норвежской газеты Verdens Gang, которая изучила материалы по делу Эпштейна, связанные с Ягландом, у него была гарантия от Джеффри Эпштейна на покупку квартиры. Политик также несколько раз ночевал в квартирах Эпштейна в Нью-Йорке и Париже, а в 2014 году он и его семья планировали поездку на остров Эпштейна, которая в итоге была отменена, пишет агентство AFP.

Ягланд утверждал, что его связи с Эпштейном были частью "обычной дипломатической деятельности". В начале февраля он признался газете Aftenposten, что совершил "ошибку", поддерживая эти отношения.

Ягланд занимал пост премьер-министра Норвегии с 1996 по 1997 год, председателя Комитета по присуждению Нобелевской премии мира с 2009 по 2015 год и генерального секретаря Совета Европы с 2009 по 2019 год.