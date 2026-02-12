В Европе начали массово отключать уличные фонари — ради животных

В регионе Валлония планируют полностью убрать 75 уличных фонарей, которые признали «бесполезными». Речь идёт о дорогах между деревнями, где рядом нет домов, но есть охраняемые природные территории.

Проект запустили в национальном парке Entre-Sambre-et-Meuse. На него выделили около 308 тысяч евро. Власти считают, что восстановление естественной темноты так же важно для природы, как очистка водоёмов или посадка лесов.

Бельгия считается одной из самых «светящихся» стран Европы. Из космоса она выглядит как яркое пятно, а Млечный путь здесь почти невозможно увидеть.

Учёные говорят — искусственное освещение серьёзно влияет на животных. Оно мешает насекомым ориентироваться, нарушает размножение птиц и влияет на поведение амфибий. По оценкам исследователей, только во Франции ежегодно погибают около 2 триллионов насекомых, которых привлекает свет фонарей.

Однако не все жители поддерживают инициативу. Многие считают, что освещение помогает чувствовать себя безопаснее.

При этом исследования показывают неоднозначные результаты. Например, сокращение ночного освещения в некоторых регионах Британии не привело к росту преступности или аварий.

Организаторы проекта говорят, что безопасность остаётся приоритетом. Они предлагают использовать светоотражающие жилеты и фонарики при прогулках ночью.

Интересно, что парк параллельно реализует ещё один необычный проект. Старые электрические опоры здесь переделывают в платформы для гнёзд белых аистов. Если в 2011 году эти птицы встречались редко, то в 2025 году их уже наблюдали почти 800 раз.

Экологи считают, что возвращение тёмного неба — глобальный тренд. Сейчас около 80% населения планеты живёт в условиях светового загрязнения.

И всё больше регионов начинают задаваться вопросом: действительно ли ночь должна быть освещена так же ярко, как день.