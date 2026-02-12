Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Европе начали массово отключать уличные фонари — ради животных

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 16:36

Животные 0 комментариев

В одном из национальных парков Бельгии решили вернуть ночи темноту. В буквальном смысле.

В регионе Валлония планируют полностью убрать 75 уличных фонарей, которые признали «бесполезными». Речь идёт о дорогах между деревнями, где рядом нет домов, но есть охраняемые природные территории.

Проект запустили в национальном парке Entre-Sambre-et-Meuse. На него выделили около 308 тысяч евро. Власти считают, что восстановление естественной темноты так же важно для природы, как очистка водоёмов или посадка лесов.

Бельгия считается одной из самых «светящихся» стран Европы. Из космоса она выглядит как яркое пятно, а Млечный путь здесь почти невозможно увидеть.

Учёные говорят — искусственное освещение серьёзно влияет на животных. Оно мешает насекомым ориентироваться, нарушает размножение птиц и влияет на поведение амфибий. По оценкам исследователей, только во Франции ежегодно погибают около 2 триллионов насекомых, которых привлекает свет фонарей.

Однако не все жители поддерживают инициативу. Многие считают, что освещение помогает чувствовать себя безопаснее.

При этом исследования показывают неоднозначные результаты. Например, сокращение ночного освещения в некоторых регионах Британии не привело к росту преступности или аварий.

Организаторы проекта говорят, что безопасность остаётся приоритетом. Они предлагают использовать светоотражающие жилеты и фонарики при прогулках ночью.

Интересно, что парк параллельно реализует ещё один необычный проект. Старые электрические опоры здесь переделывают в платформы для гнёзд белых аистов. Если в 2011 году эти птицы встречались редко, то в 2025 году их уже наблюдали почти 800 раз.

Экологи считают, что возвращение тёмного неба — глобальный тренд. Сейчас около 80% населения планеты живёт в условиях светового загрязнения.

И всё больше регионов начинают задаваться вопросом: действительно ли ночь должна быть освещена так же ярко, как день.

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

Мир 17:59

Мир 0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Спорт 17:42

Спорт 0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Бизнес 17:14

Бизнес 0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

