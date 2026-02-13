«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?

Мужчина пишет в социальных сетях:

«Думаю, буду вести дневник о том, как прожить месяц на 200 евро на еду (простите все, для кого это нормально). Я сейчас на курсах, зарплата без доплат заметно сократилась — после оплаты счетов осталось не 800–1000, как обычно, а всего 400. Плюс топливо. Значит, 200 — на еду. Всё остальное уже куплено — средства для стирки, косметика и т. д. Буду есть всякую ерунду, но постараюсь готовить что-то получше и экономно. Купил ужасное мясо по 0,99 евро, заморозил. Прошлые котлеты, кстати, получились даже съедобными».

В комментариях одни отмечают, что 200 евро для одного человека вполне достаточно. Другие сомневаются, что на такую сумму можно питаться здоровой пищей. Многие советуют в холодное время чаще варить супы — это вкусно и недорого. Вот несколько советов комментаторов:

«Самое время вспомнить, какие вкусные бывают крупы. И какой фантастический бульон получается из суповых костей…»

«В магазинах регулярно бывает хорошая свинина (карбонад или окорок) по акции за 2,90–3,80. Я регулярно беру и замораживаю для собак, которые на сыром питании, поэтому знаю, что такая цена бывает часто. Когда скидка — перемалываем прямо в магазине и себе на будущее. Так никогда не было проблем с качеством, как с уже готовыми фаршами».

«На 200 евро в месяц можно прожить! Купи гречку, рис, макароны, куриное филе, овощи. Максимум 10 евро за всё это. Приготовь большую сковороду — и ужин на 5 дней готов (если ест один человек). Упаковка яиц — 3 евро, плюс хлеб — и завтрак на неделю обеспечен. Можно чередовать с овсянкой, чтобы не надоело. Это тоже недорого и полезно».

«200 евро в месяц на еду (если не ходить по кафе) для одного человека — нормально, выходит 6,66 евро в день. Раньше мне казалось, что нужно больше, но нет. С помощью ChatGPT составил себе план питания и список продуктов. Включил в рацион нут, чечевицу, перловку, овощи — свежие и замороженные. Мясо — да, можно купить недорого, на котлеты или что-то ещё, рыбу, курицу. Сладости готовлю сам. В неделю выходит примерно 35–50 евро».

«Если готовить дома, можно справиться. Я помню 90-е. Мама варила 5 литров борща, чтобы горячего супа хватило на 5 дней. Драники, каши, овощное рагу — с мясом, если были деньги, чаще без. Макароны с обжаренным фаршем или разными соусами, жареная картошка с морковью и луком, пельмени, вареники с картошкой или вишней. Основные продукты — мука, овощи, перец, соль, масло, остальное докупаешь по желанию», - дают рекомендации по вкусному и экономному питанию.