Где ждать пробки? Раскрыт план ремонтных работ на лето в Риге

О продолжении масштабной модернизации инфраструктуры в интервью агентству LETA сообщил директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

Среди приоритетных проектов он назвал продолжение строительства четвёртой очереди Южного моста, завершение реконструкции Земитанского путепровода, возведение путепровода на Кундзиньсале, создание 15 пунктов мобильности, развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, а также благоустройство направлений Рига–Улброка, Рига–Бабите–Пиньки и Рига–Кекава.

Крупнейшие работы по обновлению дорожного покрытия запланированы на улице Улманя гатве в сторону улицы Яунмоку — на участке от торгового центра Spice до улицы Лиепаяс. Там же приведут в порядок коллекторы ливневой канализации, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Ремонт ожидается и на улице Гранита, а также на улице Мукуcалас — от Каменного моста до Островного моста. Эти три объекта станут самыми масштабными, однако, по словам Каулиньша, в городе запланирован и ряд менее крупных проектов.

В связи с работами изменится организация движения, в том числе на улице Мукуcалас. Как и на других магистралях, движение будут обеспечивать с поэтапным сокращением числа полос на отдельных участках.