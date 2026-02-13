Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Где ждать пробки? Раскрыт план ремонтных работ на лето в Риге

13 февраля, 2026 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Этим летом Рига станет большой строительной площадкой: в городе запланированы ремонты мостов и магистралей, а также создание новых велодорожек. Автомобилистам стоит готовиться к ограничениям движения и сужению полос — работы развернутся на основных транспортных направлениях столицы.

О продолжении масштабной модернизации инфраструктуры в интервью агентству LETA сообщил директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

Среди приоритетных проектов он назвал продолжение строительства четвёртой очереди Южного моста, завершение реконструкции Земитанского путепровода, возведение путепровода на Кундзиньсале, создание 15 пунктов мобильности, развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, а также благоустройство направлений Рига–Улброка, Рига–Бабите–Пиньки и Рига–Кекава.

Крупнейшие работы по обновлению дорожного покрытия запланированы на улице Улманя гатве в сторону улицы Яунмоку — на участке от торгового центра Spice до улицы Лиепаяс. Там же приведут в порядок коллекторы ливневой канализации, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Ремонт ожидается и на улице Гранита, а также на улице Мукуcалас — от Каменного моста до Островного моста. Эти три объекта станут самыми масштабными, однако, по словам Каулиньша, в городе запланирован и ряд менее крупных проектов.

В связи с работами изменится организация движения, в том числе на улице Мукуcалас. Как и на других магистралях, движение будут обеспечивать с поэтапным сокращением числа полос на отдельных участках.

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

