-1 комнатная квартира, + электричество с газом и того 200 евро за коммунальные! я в ах...е! что же будет дальше?! как такое возможно, что счета громадные, зарплаты никакие, пенсии никакие... Может вы ушли в другое домоуправление и у вас меньше счета поделитесь? - пишет в Фейсбуке жительница Саркандаугавы и приводит в подтверждение свой счет.

-Я все годы в зимние месяцы плачу по три евро кв.м за отопление. И зимой бывали счета по 252 евро за 29метров квартира. Поэтому я вашему счету неудивляюсь. Думаю в этом году за январь у нас еще выше будет отопление. И что мы можем сделать? А ничего сидим по лавкам и пишем в соцсети. А ОНИ и дальше будут нам шлепать повышенные счета. Потому как рот открыть нельзя и сказать правду.

-что можно сказать о счете в 164 евро

...Жители других районов Риги приводят разные данные. К примеру, за однокомнатную квартиру в Зиепниеккалнсе жителю пришел счет 180 евро против прошлого в 177 евро. В том же Зиепниеккалнсе за трехкомнатную квартиру люди получили счет 400 евро.

В Болдерае за двухкомнатную квартиру было 229 - стало 298...

В Ильгюциемсе двушка-хрущёвка: 202 евро, в Иманте двушка-литовка 280 евро, трехкомнатные в Иманте и Зиепниеккалнсе - около 500 евро (отопление плюс коммуналка).

Напомним, рижан предупреждали, что январские счета вырастут до 80 процентов. А там уж как кому повезет. Малоимущим обещаны разного рода вспоможения, но уменьшать цены или хотя бы НДС на тепло власти отказались. Основными собственниками "Ригас силтумс" являются Рижская дума (49%) и государство в лице Министерства экономики (48,99%).

...Своими впечатлениями от счетов, правда, за электроэнергию, поделился в соцсетях Андрис Кулбергс, глава парламентской комиссии по оценке повышения цен на теплоснабжение в Риге.

-Я в шоке от своего счета за электроэнергию за январь — 754 € — похоже, мой выбор быть ответственным и экологичным, отапливая дом с помощью солевого насоса, был глупым (в январе 2025 года было 563 € ). — В счет включена вся электроэнергия, включая зарядку электромобиля. По крайней мере, я могу погасить долг своей зарплатой, но подавляющее большинство жителей не могут позволить себе оплатить отопление этой зимой!