Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Даже не в шоке: рижане начали получать январские счета за отопление (цифры) (2)

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 09:57

Важно 2 комментариев

Жители Риги начали получать долгожданные счета за отопление за январь. Впечатления бурные...

-1 комнатная квартира, + электричество с газом и того 200 евро за коммунальные! я в ах...е! что же будет дальше?! как такое возможно, что счета громадные, зарплаты никакие, пенсии никакие... Может вы ушли в другое домоуправление и у вас меньше счета поделитесь? - пишет в Фейсбуке жительница Саркандаугавы и приводит в подтверждение свой счет.

-Я все годы в зимние месяцы плачу по три евро кв.м за отопление. И зимой бывали счета по 252 евро за 29метров квартира. Поэтому я вашему счету неудивляюсь. Думаю в этом году за январь у нас еще выше будет отопление. И что мы можем сделать? А ничего сидим по лавкам и пишем в соцсети. А ОНИ и дальше будут нам шлепать повышенные счета. Потому как рот открыть нельзя и сказать правду.

-что можно сказать о счете в 164 евро

...Жители других районов Риги приводят разные данные. К примеру, за однокомнатную квартиру в Зиепниеккалнсе жителю пришел счет 180 евро против прошлого в 177 евро. В том же Зиепниеккалнсе за трехкомнатную квартиру люди получили счет 400 евро.

В Болдерае за двухкомнатную квартиру было 229 - стало 298...

В Ильгюциемсе двушка-хрущёвка:  202 евро, в Иманте двушка-литовка 280 евро, трехкомнатные в Иманте и Зиепниеккалнсе - около 500 евро (отопление плюс коммуналка).

Напомним, рижан предупреждали, что январские счета вырастут до 80 процентов. А там уж как кому повезет. Малоимущим обещаны разного рода вспоможения, но уменьшать цены или хотя бы НДС на тепло власти отказались. Основными собственниками "Ригас силтумс" являются Рижская дума (49%) и государство в лице Министерства экономики (48,99%). 

...Своими впечатлениями от счетов, правда, за электроэнергию, поделился в соцсетях Андрис Кулбергс, глава парламентской комиссии по оценке повышения цен на теплоснабжение в Риге.

-Я в шоке от своего счета за электроэнергию за январь — 754 € — похоже, мой выбор быть ответственным и экологичным, отапливая дом с помощью солевого насоса, был глупым (в январе 2025 года было 563 € ). — В счет включена вся электроэнергия, включая зарядку электромобиля. По крайней мере, я могу погасить долг своей зарплатой, но подавляющее большинство жителей не могут позволить себе оплатить отопление этой зимой!

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск
Важно

Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск

«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?
Важно

«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию
Важно

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса (2)

Мир 13:37

Мир 2 комментариев

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Читать
Загрузка

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму? (2)

Важно 13:29

Важно 2 комментариев

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

Читать

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид (2)

История и культура 13:21

История и культура 2 комментариев

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Читать

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России (2)

Важно 13:05

Важно 2 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Читать

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП (2)

Важно 13:04

Важно 2 комментариев

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Читать

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года (2)

История и культура 13:02

История и культура 2 комментариев

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

Читать

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс (2)

Мир 12:50

Мир 2 комментариев

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

Читать