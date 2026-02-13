Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каждый десятый умирает из-за лишнего веса: учёные раскрыли тревожную связь!

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 10:29

Наука 0 комментариев

Лишний вес может быть связан не только с хроническими болезнями, но и с тяжёлыми инфекциями. Новое крупное исследование показало: люди с ожирением сталкиваются с серьёзными инфекционными заболеваниями значительно чаще.

Учёные выяснили, что риск тяжёлых инфекций у людей с ожирением выше примерно на 70 процентов. Речь идёт о таких заболеваниях, как грипп, COVID-19, пневмония и желудочно-кишечные инфекции. Вероятность госпитализации и смерти также увеличивается.

Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet. В нём использовали данные более чем 67 тысяч взрослых из Финляндии и свыше 470 тысяч участников британского проекта UK Biobank. За состоянием здоровья людей наблюдали в среднем 13-14 лет.

Участников разделили по индексу массы тела. К нормальному весу отнесли показатели от 18,5 до 24,9. Ожирение разделили на три уровня – от умеренного до тяжёлого. При этом выяснилось: чем выше вес, тем выше риск тяжёлых инфекций. У людей с наиболее тяжёлой формой ожирения вероятность тяжёлого течения заболеваний оказалась примерно в три раза выше, чем у людей с нормальным весом.

Исследователи предполагают, что лишний вес может ослаблять способность иммунной системы защищаться от вирусов, бактерий, паразитов и грибков. Однако специалисты подчёркивают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Учёные также попытались оценить глобальные последствия. По их расчётам, от 9 до 11 процентов смертей от инфекционных заболеваний в мире могут быть связаны с ожирением.

Разница между странами заметна. В США около 25,7 процента смертей от инфекций связывают с ожирением. В Испании показатель составляет 21,2 процента, в Великобритании – 17,4 процента, в Германии – 14,7 процента. Самые низкие показатели зафиксированы в Индии и Китае – 9 и 3,8 процента соответственно.

Тем временем в Европе уровень ожирения продолжает расти. По данным Евросоюза, около 17 процентов взрослых считаются страдающими ожирением, а 51 процент имеют избыточный вес. Всемирная организация здравоохранения уже называет ситуацию эпидемией.

 

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

