Каждый десятый умирает из-за лишнего веса: учёные раскрыли тревожную связь!

Учёные выяснили, что риск тяжёлых инфекций у людей с ожирением выше примерно на 70 процентов. Речь идёт о таких заболеваниях, как грипп, COVID-19, пневмония и желудочно-кишечные инфекции. Вероятность госпитализации и смерти также увеличивается.

Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet. В нём использовали данные более чем 67 тысяч взрослых из Финляндии и свыше 470 тысяч участников британского проекта UK Biobank. За состоянием здоровья людей наблюдали в среднем 13-14 лет.

Участников разделили по индексу массы тела. К нормальному весу отнесли показатели от 18,5 до 24,9. Ожирение разделили на три уровня – от умеренного до тяжёлого. При этом выяснилось: чем выше вес, тем выше риск тяжёлых инфекций. У людей с наиболее тяжёлой формой ожирения вероятность тяжёлого течения заболеваний оказалась примерно в три раза выше, чем у людей с нормальным весом.

Исследователи предполагают, что лишний вес может ослаблять способность иммунной системы защищаться от вирусов, бактерий, паразитов и грибков. Однако специалисты подчёркивают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Учёные также попытались оценить глобальные последствия. По их расчётам, от 9 до 11 процентов смертей от инфекционных заболеваний в мире могут быть связаны с ожирением.

Разница между странами заметна. В США около 25,7 процента смертей от инфекций связывают с ожирением. В Испании показатель составляет 21,2 процента, в Великобритании – 17,4 процента, в Германии – 14,7 процента. Самые низкие показатели зафиксированы в Индии и Китае – 9 и 3,8 процента соответственно.

Тем временем в Европе уровень ожирения продолжает расти. По данным Евросоюза, около 17 процентов взрослых считаются страдающими ожирением, а 51 процент имеют избыточный вес. Всемирная организация здравоохранения уже называет ситуацию эпидемией.