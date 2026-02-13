Новый шторм громит Европу: сотни тысяч без света и погибший водитель!

Во французском городе Меес погиб водитель грузовика. По данным властей департамента Ланды, на автомобиль мужчины упала крупная ветка дерева во время сильного ветра.

Оператор электросетей Enedis сообщил, что без электричества остались около 850 тысяч домов. Почти полмиллиона отключений пришлось на регион Новая Аквитания. Ночью скорость ветра местами достигала примерно 160 километров в час.

Власти призвали жителей избегать поездок и держаться подальше от затопленных территорий. Наводнения затронули несколько юго западных регионов Франции, где вода вышла из берегов рек и затопила улицы.

Серьезные последствия шторм принес и Испании. В Каталонии стихия повалила деревья, нарушила движение поездов и автомобилей, а также привела к закрытию школ и спортивных мероприятий. Сообщается о пяти пострадавших.

Аэропорт Барселоны отменил более 40 рейсов. Ограничения продолжают действовать, поэтому задержки и новые отмены остаются возможными. Авиакомпания Vueling предложила пассажирам бесплатно менять билеты.

Местные власти направили экстренные сообщения жителям с просьбой оставаться дома и по возможности работать удаленно. Городские парки закрыли, а на пляжах подняли красные флаги из за опасных волн.

Метеослужбы предупреждают, что в некоторых районах высота волн достигала девяти метров. В северных регионах Испании объявлен максимальный уровень опасности.

Ситуация осложняется тем, что регион еще не оправился после предыдущих штормов. Ранее шторм Леонардо вызвал масштабные наводнения и эвакуацию жителей, а шторм Кристин в Португалии разрушил дома и инфраструктуру, унеся жизни как минимум шести человек.

Дополнительные проблемы вызвало редкое погодное явление - атмосферная река. Она принесла сильные ливни в Португалию, где пришлось эвакуировать около трех тысяч жителей. В районе города Коимбра даже обрушился участок автомагистрали.