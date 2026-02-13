Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новый шторм громит Европу: сотни тысяч без света и погибший водитель!

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 11:21

Всюду жизнь 0 комментариев

Мощный шторм Нильс обрушился на Францию и Испанию, оставив после себя разрушения, масштабные отключения электроэнергии и человеческие жертвы. Стихия сопровождалась ураганным ветром, наводнениями и транспортным хаосом.

Во французском городе Меес погиб водитель грузовика. По данным властей департамента Ланды, на автомобиль мужчины упала крупная ветка дерева во время сильного ветра.

Оператор электросетей Enedis сообщил, что без электричества остались около 850 тысяч домов. Почти полмиллиона отключений пришлось на регион Новая Аквитания. Ночью скорость ветра местами достигала примерно 160 километров в час.

Власти призвали жителей избегать поездок и держаться подальше от затопленных территорий. Наводнения затронули несколько юго западных регионов Франции, где вода вышла из берегов рек и затопила улицы.

Серьезные последствия шторм принес и Испании. В Каталонии стихия повалила деревья, нарушила движение поездов и автомобилей, а также привела к закрытию школ и спортивных мероприятий. Сообщается о пяти пострадавших.

Аэропорт Барселоны отменил более 40 рейсов. Ограничения продолжают действовать, поэтому задержки и новые отмены остаются возможными. Авиакомпания Vueling предложила пассажирам бесплатно менять билеты.

Местные власти направили экстренные сообщения жителям с просьбой оставаться дома и по возможности работать удаленно. Городские парки закрыли, а на пляжах подняли красные флаги из за опасных волн.

Метеослужбы предупреждают, что в некоторых районах высота волн достигала девяти метров. В северных регионах Испании объявлен максимальный уровень опасности.

Ситуация осложняется тем, что регион еще не оправился после предыдущих штормов. Ранее шторм Леонардо вызвал масштабные наводнения и эвакуацию жителей, а шторм Кристин в Португалии разрушил дома и инфраструктуру, унеся жизни как минимум шести человек.

Дополнительные проблемы вызвало редкое погодное явление - атмосферная река. Она принесла сильные ливни в Португалию, где пришлось эвакуировать около трех тысяч жителей. В районе города Коимбра даже обрушился участок автомагистрали.

 

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

