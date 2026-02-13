Снегопад сменится метелью, сильным ветром и ледяным дождём: латвийцев предупреждают о заносах

В ночь на субботу, начиная с западных районов страны, снегопады прекратятся и облачность уменьшится, однако местами сохранится поземка. В Латгалии снег и метель продолжатся до утра, на юге региона возможен ледяной дождь. При порывистом северном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до -9…-14 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода. В воскресенье утром при слабом или полном отсутствии ветра температура воздуха во многих районах понизится до -25…-30 градусов. Днем под солнечными лучами температура воздуха на большей части территории страны поднимется выше -10 градусов.

В ночь на понедельник температура воздуха местами может опуститься до -30 градусов или даже на градус-два ниже. Местами небо над Латвией затянет облаками, которые защитят от суровых морозов. В начале следующей недели самая холодная погода прогнозируется в восточных краях.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе не ожидается ни мощного антициклона, ни активных циклонов. В отдельные дни территорию Латвии будут пересекать снежные облака, а температура воздуха будет колебаться от умеренного до сильного мороза.