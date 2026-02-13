ДТП, пробки и задержки общественного транспорта: снегопад обрушился на Ригу

Она отметила, что задержки в основном связаны с дорожно-транспортными происшествиями, которые замедляют движение транспорта.

В настоящее время движение трамваев не нарушено.

Как сообщалось ранее, так называемые «скидочные билеты» на случай метели сегодня в Риге не вводились, поскольку транспортные службы справятся с количеством снега, заявил в интервью Латвийскому радио исполнительный директор Рижской городской администрации Янис Ланге.

Это решение было принято после консультаций с различными службами, включая метеорологов, пояснил он.

Он пояснил, что цель выдачи талонов на уборку снега — помочь службам лучше расчищать снежные заносы и сугробы во время сильных снегопадов. Однако, отметил он, в настоящее время такое большое количество снега не прогнозируется.

Ланге также добавил, что штрафы за нарушение правил безопасности во время метели обходятся муниципалитету до 200 000 евро в день.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу вечером в Латвии ожидается снегопад, который во многих районах страны, вероятно, станет самым сильным за эту зиму.

Компания SIA "Latvijas valsts ceļi" призвала водителей запланировать дополнительное время на поездку в пятницу из-за снегопада. Компания подчеркивает, что сегодня дороги могут быть занесенными снегом и и скользкими, а видимость - ограниченной. В то же время, движение по региональным и местным дорогам с меньшей интенсивностью движения может быть особенно затруднено сегодня и в субботу.