Справятся без «снежных билетов»? Константин Чекушин о забытой практике Рижской думы

По мнению Чекушина, "учитывая прогнозы и массовое предупреждение, сегодня просто сам бог велел сделать бесплатным общественный транспорт для автомобилистов, как это делалось в прошлые годы. Правила это разрешают. А то что это не сделано - это просто косяк руководства города и показатель, что они думают о чём угодно, но не о людях".

Комментарий press.lv

Впрочем, Рижская дума вовсе не забыла о практике "снежных билетов". Как пояснил исполнительный директор РД Янис Ланге, по мнению нынешних отцов города, они справятся со снегопадом и его последствиями своими силами. Да и снегопад, по его мнению, ожидается не особо сильным -"снежные билеты" не окупятся. Хотя население предупреждали об оранжевом уровне опасности.

Что ж, посмотрим - справятся ли. Во всяком случае, уже к 9 утра сообщалось о многочисленных задержках общественного транспорта по Риге из-за снега и многочисленных "снежных" ДТП. А снегопад планируется ещё примерно на сутки...