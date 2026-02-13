Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Придется только доплатить: Минздрав задумал новую реформу крупнейших больниц

13 февраля, 2026 10:29

LETA

Идея о смене управления и юридической формы трех университетских клинических больниц назревала давно. Теперь законопроект, разработанный Министерством здравоохранения совместно с представителями отрасли, передан в Сейм.

В нем предлагается преобразовать больницы из обществ капитала в производное публичное лицо, поскольку это даст медицинским учреждениям большую автономию и позволит не акцентировать внимание на прибыли.

Для реализации изменений потребуется дополнительное финансирование.

Одна из целей законопроекта - упорядочить юридический статус Детской клинической университетской больницы (ДКУБ), Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) и Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша (КУБС) в соответствии с их фактической ролью, пояснила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене, добавив, что изменения будут выгодны и пациентам, поскольку обеспечат большую доступность услуг.

До сих пор больницы работали как общества капитала, то есть как коммерческие структуры, что не соответствует сути деятельности государственных медучреждений, выполняющих государственный заказ. Хотя получение прибыли или хотя бы обеспечение безубыточности не должно быть их приоритетной задачей, действующий статус фактически обязывает делать это.

Рабочая группа, занимавшаяся подготовкой реформы, рассмотрела несколько сценариев, включая сохранение прежнего формата или создание консорциума.

У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, однако наибольшее количество преимуществ имеет модель производного публичного лица, так как она предоставляет больницам большую автономию, а государству как заказчику услуг - больше возможностей контролировать выполнение поставленных задач.

Изменения позволят выстроить более четкие отношения между государством, больницами и университетами, способствуя подготовке молодых специалистов и повышению уровня общественного здравоохранения в стране в целом.

"Крупные университетские больницы продолжат оставаться ядром стационарного здравоохранения, где доступны услуги критического профиля, в том числе редкие или применяемые в особо сложных случаях", - пояснила Валюлиене.

