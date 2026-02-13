«Не замерзает даже в -20»: житель Чиекуркалнса обнаружил утечку с ТЭЦ

«Меня интересует ваше мнение о незамерзающем, слегка пахнущем водоотводном канале в Чиекуркалнсе. На большом лугу у ТЭЦ по канаве течёт вода, и она не замерзает даже при –20 °C, в итоге всё это впадает в Кишэзерс. Есть и небольшой запах. Неужели в Кишэзерс сливается канализация?» — спрашивает он в программе.

Житель также прислал в редакцию две фотографии и видео. На них видно незамерзший канал и приток воды в него. По направлению трубы, покрытой слоем снега, можно предположить, что жидкость поступает со стороны территории ТЭЦ.

О выявленной ситуации журналисты сообщили представителям теплоэлектроцентрали, которые незамедлительно приняли меры. Сотрудники взяли пробы воды и проверили хозяйственные объекты на своей территории.

Благодаря Дзинтарсу выяснилось, что труба «Latvenergo» повреждена. Вместо того чтобы отводить воду с территории ТЭЦ в городскую канализацию, она попадала в канал, впадающий в Кишэзерс.

«От ТЭЦ-1 идёт трубопровод со сточными водами, очищенными на наших очистных сооружениях. “Rīgas ūdens” согласовал их сброс в централизованную канализационную систему Риги. Это технологические воды, конденсат. В результате химической обработки воды образуются сточные воды, соответствующие нормам. Сейчас перекачку в городскую канализацию мы остановили и накапливаем воду в собственных резервуарах. Будем организовывать работы по ремонту трубы. Спасибо жителю, который указал на повреждение», — сообщил руководитель теплоэлектроцентрали Арнис Рудзитис.

Государственная компания обратилась в самоуправление, чтобы выяснить, кто организовал работы по очистке канав, в ходе которых, вероятно, и была повреждена труба. В «Latvenergo» отметили, что работы проводились на частной территории, с предприятием они согласованы не были, и о повреждениях компанию никто не уведомил.

В Государственной службе охраны окружающей среды указали, что вода в мелиоративный канал поступает из районов Чиекуркалнс и Межапарк.