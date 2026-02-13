Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не замерзает даже в -20»: житель Чиекуркалнса обнаружил утечку с ТЭЦ

13 февраля, 2026

В программу «Bez Tabu» обратился житель Чиекуркалнса Дзинтарс, внимание которого привлёк расположенный в районе мелиоративный канал. Удивительно, но вода в канаве не замерзает даже при понижении температуры воздуха до –20 градусов.

«Меня интересует ваше мнение о незамерзающем, слегка пахнущем водоотводном канале в Чиекуркалнсе. На большом лугу у ТЭЦ по канаве течёт вода, и она не замерзает даже при –20 °C, в итоге всё это впадает в Кишэзерс. Есть и небольшой запах. Неужели в Кишэзерс сливается канализация?» — спрашивает он в программе.

Житель также прислал в редакцию две фотографии и видео. На них видно незамерзший канал и приток воды в него. По направлению трубы, покрытой слоем снега, можно предположить, что жидкость поступает со стороны территории ТЭЦ.

О выявленной ситуации журналисты сообщили представителям теплоэлектроцентрали, которые незамедлительно приняли меры. Сотрудники взяли пробы воды и проверили хозяйственные объекты на своей территории.

Благодаря Дзинтарсу выяснилось, что труба «Latvenergo» повреждена. Вместо того чтобы отводить воду с территории ТЭЦ в городскую канализацию, она попадала в канал, впадающий в Кишэзерс.

«От ТЭЦ-1 идёт трубопровод со сточными водами, очищенными на наших очистных сооружениях. “Rīgas ūdens” согласовал их сброс в централизованную канализационную систему Риги. Это технологические воды, конденсат. В результате химической обработки воды образуются сточные воды, соответствующие нормам. Сейчас перекачку в городскую канализацию мы остановили и накапливаем воду в собственных резервуарах. Будем организовывать работы по ремонту трубы. Спасибо жителю, который указал на повреждение», — сообщил руководитель теплоэлектроцентрали Арнис Рудзитис.

Государственная компания обратилась в самоуправление, чтобы выяснить, кто организовал работы по очистке канав, в ходе которых, вероятно, и была повреждена труба. В «Latvenergo» отметили, что работы проводились на частной территории, с предприятием они согласованы не были, и о повреждениях компанию никто не уведомил.

В Государственной службе охраны окружающей среды указали, что вода в мелиоративный канал поступает из районов Чиекуркалнс и Межапарк.

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

