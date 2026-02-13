Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за топливного кризиса туристов начали выселять из отелей на Кубе

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 12:49

Мир 0 комментариев

Топливный кризис на Кубе привел к проблемам у российских туристов, сообщает The Moscow Times. С 10 февраля по 11 марта в девяти международных аэропортах страны введены ограничения на заправку авиационным керосином, и самолеты могут выполнять рейсы только при наличии топлива на обратный путь. Международный аэропорт Гаваны выпустил соответствующее уведомление, подтвердив отсутствие топлива минимум на месяц.

По оценкам АТОР, сейчас на острове находятся около до 4700 российских туристов. Несколько из них сообщили Shot о начале переселения из пятизвездочных отелей, объясняя это ремонтными работами и проблемами с электроснабжением. Разницу в стоимости проживания не компенсируют. В Ассоциация туроператоров (АТОР) заявляют, часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, а туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории.

Проблемы затронули и тех, кто только планировал поездку. Так был сорван рейс SU6849 Москва — Гавана авиакомпании «Россия». По словам пассажиров, самолет уже готовился к вылету, двигатели были запущены, однако в последний момент пилот объявил об отмене рейса из-за отсутствия топлива в Гаване. Пассажиров высадили и предложили оформить возврат билетов или перебронировать отпуск на другие направления: в Турцию, Египет или Китай. Позднее, по данным Flightradar24, самолет все же вылетел из Шереметьево с задержкой почти в пять часов, но без пассажиров. Mash предполагает, что как вывозной рейс для возвращения россиян с Кубы.

«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?
«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России
«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию
С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

Мир

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

Важно

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

История и культура

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Важно

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Важно

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

История и культура

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Мир

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

