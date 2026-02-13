Из-за топливного кризиса туристов начали выселять из отелей на Кубе

По оценкам АТОР, сейчас на острове находятся около до 4700 российских туристов. Несколько из них сообщили Shot о начале переселения из пятизвездочных отелей, объясняя это ремонтными работами и проблемами с электроснабжением. Разницу в стоимости проживания не компенсируют. В Ассоциация туроператоров (АТОР) заявляют, часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, а туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории.

Проблемы затронули и тех, кто только планировал поездку. Так был сорван рейс SU6849 Москва — Гавана авиакомпании «Россия». По словам пассажиров, самолет уже готовился к вылету, двигатели были запущены, однако в последний момент пилот объявил об отмене рейса из-за отсутствия топлива в Гаване. Пассажиров высадили и предложили оформить возврат билетов или перебронировать отпуск на другие направления: в Турцию, Египет или Китай. Позднее, по данным Flightradar24, самолет все же вылетел из Шереметьево с задержкой почти в пять часов, но без пассажиров. Mash предполагает, что как вывозной рейс для возвращения россиян с Кубы.