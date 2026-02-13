С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

Предполагается поэтапно реализовать разные решения в отношении указателей с упоминанием России и Белоруссии — от частичной корректировки и замены отдельных знаков до уточнения маршрутов с использованием нумерации дорог и общеевропейских обозначений вместо названий конкретных направлений.

Замена или частичное изменение знаков будет проводиться индивидуально, а завершить работы планируется до 30 сентября.

По данным государственного предприятия «Latvijas valsts ceļi» (LVC), на государственных автодорогах обнаружено 235 указателей и информационных знаков, на которых упоминаются населённые пункты России и Белоруссии.

В министерстве отмечают, что при частичной корректировке крупных щитов с несколькими направлениями и полной замене тех, где напрямую указаны Россия или Белоруссия, общие затраты могут составить около 120 тысяч евро с НДС. В эту сумму входят также возможные дополнительные расходы — изменение схем движения, временная организация трафика и проведение работ на загруженных участках.

Указывается и на технические риски частичной корректировки, например, при заклеивании отдельных названий. Такой способ может привести к неравномерной отражающей поверхности, особенно в тёмное время суток, а также снизить читаемость и визуальную целостность знаков, что потенциально отразится на безопасности движения.

Таким образом, более дешёвое, но технически несовершенное решение может создать долгосрочные проблемы и повлечь дополнительные расходы в будущем. Поэтому министерство считает необходимым применять единый и комплексный подход. Ведомство пришло к выводу, что замену и корректировку можно осуществлять постепенно в рамках уже предусмотренного финансирования на содержание дорог, завершив процесс до 30 сентября.

Также отмечается, что на муниципальных дорогах подобные указатели выявлены лишь в Даугавпилсе и Резекне. В связи с этим министерство призывает самоуправления планировать изменения, отдавая приоритет знакам в неудовлетворительном техническом состоянии или тем, которые можно заменить в рамках текущих дорожных работ до 30 сентября.

В министерстве подчёркивают, что обновление системы дорожных указателей с упоминанием населённых пунктов России и Белоруссии должно проводиться с учётом приоритета безопасности дорожного движения, международных обязательств Латвии, а также внешнеполитической позиции страны и её солидарности с Украиной.