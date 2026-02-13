Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск

Приметы: рост около 167 см, худощавого телосложения, с коричневыми волосами и зелёными глазами. Была одета в чёрное пальто, зеленовато-коричневую шапку и синие брюки.

Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией Паулы Дукуре и откликнуться всех, кто знает о её возможном местонахождении, позвонив по номеру 112.

Паула Дукуре — сестра известного латвийского певца Мика Дукурса; она также является певицей. Общедоступная информация указывает на то, что Дукуре, например, однажды участвовала в латвийском национальном отборе на Евровидение-2011 в составе группы «D-Family». В 2012 году она участвовала в этом отборе с другой песней. В 2014 году она была номинирована на премию «Лучшая музыкальная запись года» в категории «Лучший дебют».