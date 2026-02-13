Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

© Deutsche Welle 13 февраля, 2026 12:50

Мир 0 комментариев

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

Власти Украины, вероятно, готовы отказаться от контроля территорий в восточной части Донецкой области в пользу России. Об этом сообщил в четверг, 12 февраля, журналист американского журнала The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал этот возможный шаг "самой тяжелой уступкой" Киева в переговорах с Москвой.

"Чтобы сделать такой компромисс легитимным, они рассматривали возможность провести этой весной референдум по мирному плану, позволив украинцам проголосовать за соглашение, которое включает в себя потерю территории", - говорится в публикации.

По данным Шустера, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов проводил с помощниками Зеленского длительные дискуссии о юридических и практических условиях, которые необходимо выполнить Украине, чтобы вывести войска из некоторых районов Донецкой области, не позволяя при этом армии РФ захватить эту территорию.

"Они действительно проявляют изобретательность, ищут способы сделать так, чтобы люди это приняли", - заявил журналисту один из украинских чиновников.

Кроме того, как отмечает автор статьи, Украина "практически отказалась" от своих прежних требований о привлечении президента РФ Владимира Путина и военное руководство РФ к ответственности за военные преступления в Украине.

Представители Москвы и Киева в столице ОАЭ Абу-Даби впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января.

По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, но не договорились по вопросу территорий. По итогам первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса - единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает.

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

