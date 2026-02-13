Непонятные решения в Рижском порту: что не так с ледоколами?

Эти требования должны были вступить в силу 1 января 2026 года и были установлены для предприятий, оказывающих буксировочные услуги в РСП.

Помимо репутационных критериев, они предусматривали технические параметры буксиров, призванные существенно повысить безопасность и доступность порта в чрезвычайных ситуациях, включая возможное военное вторжение.

Требования разработал и утвердил управляющий РСП Ансис Зелтиньш. Среди ключевых положений были: как минимум два буксира должны иметь ледовый класс IB по признанной ЕС классификации, а еще два - быть оснащены внешней системой пожаротушения, способной работать с воды для тушения объектов в порту.

Однако 5 января в "Latvijas Vēstnesis" появилось уточнение: правление РСП решением от 17 декабря 2025 года отменило требования, утвержденные распоряжением управления РСП от 16 сентября 2025 года.

Фактически решение Зелтиньша по вопросам безопасности порта было отменено, включая требование к ледовым классам буксиров.

Капитан Рижского порта теперь ограничивает заход в порт судов без ледового класса, но если судну обеспечивается буксировка буксиром с ледовым классом, заход возможен и безопасен.

В ответ на вопросы СМИ управление РСП заявило, что обеспечит ледокол в порту и Рижском заливе собственными средствами.

В этом году ледоколом в акватории порта занимается новое многофункциональное судно ледового класса "Laura", принадлежащее "LVR Flote", находящемуся в управлении РСП.

Отмена требований не была обоснована, возможно, в интересах конкретного предприятия ООО "OVI TOWAGE", которое также фигурирует в скандале с обслуживанием теневого флота России.

Управление РСП пытается сгладить ситуацию, подчеркивая достаточность имеющихся ресурсов. На деле же, в условиях острой необходимости интенсивного ледокольного обслуживания Рижского порта, ресурсов РСП недостаточно, а требование о технически готовых буксирах отменено полностью.

