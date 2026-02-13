Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Побег из социализма: как поляки десятки раз угоняли самолёты в Западный Берлин

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 12:08

История и культура 0 комментариев

Угнанный самолет Ан-24, принадлежащий LOT, приземляется в аэропорту Темпельхоф 21 июля 1981 года. Фото: Википедия. Лицензия: GFDL 1.2

В 1980-х угоны польских самолетов в Западный Берлин на аэродром Темпельхоф стали такими частыми, что берлинцы называли аббревиатуру польских авиалиний LOT «Landet oft in Tempelhof», то есть «часто приземляется в Темпельхофе». Только в 1981 году было похищено десять польских самолетов. Люди рисковали своей жизнью и свободой ради возможности бежать из социалистической Польши.

Побеги прежде всего с безнадежной экономической ситуацией в социалистической Польше, а также с введением военного положения в декабре 1981 года. В Польше ходили анекдоты о захвате самолетов. Вот один из них: пассажир садится в самолет LOT в Варшаве. Перед взлетом он спрашивает стюардессу, куда летим. «Во Вроцлав, по плану», — отвечает та. Пассажир морщит лоб и говорит: «Да, да. Предыдущие три пилота говорили то же самое, а я каждый раз приземлялся в Темпельхофе».

Вот некоторые истории этих угонов.

30 апреля 1982 года в Варшаве 54 пассажира сели на самолет типа Ан-24, летевший во Вроцлав. Однако только 36 из них знали истинное назначение рейса, поскольку были посвящены в план угона самолета в Нюрнберг. Они не были вооружены, но очень хорошо подготовлены. Некоторые из них уже много раз летали по маршруту Варшава-Вроцлав, чтобы ознакомиться с ситуацией на борту такого рейса. Они успели понять, в какой части самолета находятся два сотрудника милиции в гражданской одежде. (В начале 80-х годов стало нормой, что сотрудники госбезопасности находились на борту самолета из-за повышенного риска угона). Похитители также знали о действиях стюардесс и пилотов.

Дата 30 апреля была выбрана намеренно и сознательно. 1 мая был выходным, когда все внимание властей было приковано к подготовке к первомайским торжествам. Через двадцать минут после взлета посвященные в тайну пассажиры обезвредили удивленных сотрудников. Один из угонщиков ворвался в кабину и заставил пилотов изменить курс самолета в направлении Германии. Однако топлива не хватило бы до Нюрнберга. Альтернативой был Западный Берлин. Несмотря на военную угрозу со стороны двух советских истребителей в воздушном пространстве над ГДР, самолет LOT благополучно приземлился в Темпельхофе.

12 февраля 1982 года пилот Польских авиалиний LOT Чеслав Кудлэк поднял с варшавского аэропорта Окенче пассажирский самолёт Ан-24. Плановый рейс L-0747 прозходил по маршруту Варшава-Вроцлав. На борту находились 25 пассажиров, в том числе вся его семья. Двумя месяцами ранее в Польше было введено военное положение, поэтому власти применяли чрезвычайные меры безопасности. В самолёте находились два вооруженных милиционера и два сотрудника службы безопасности в штатском, однако это не остановило пилота, который после взлета посвятил в свои планы членов экипажа. Спустя время капитан сообщил по громкой связи, что в связи с введением военного положения во вроцлавском аэропорту проходят военные учения, и посадка там невозможна. Поэтому самолёт направляется в аэропорт Щецина. Диспетчеры в Варшаве заметили смену курса, но Кудлэк передал им, что самолёт захвачен угонщиками, которые потребовали лететь в Берлин.

После пересечения границы над территорией ГДР в воздух были подняты два истребителя: немецкий и советский, они потребовали немедленного приземления. Капитан сообщил военным пилотам о готовности совершить посадку в восточноберлинском аэропорту Шёнефельд и пошел на снижение, выпустив шасси. Истребители в этот момент отвернули, отправившись на свои базы. Уже в нескольких метрах от земли Кудлэк резко набрал высоту и направил самолет в Западный Берлин, где и приземлился в 8:50 и попросил политического убежища для семьи. Получив его, они перебрались в Америку, где обосновались в Техасе. Он был лишен лицензии пилота и до пенсии работал в инженерной фирме.

22 ноября 1982 года пилот Ежи Микула даже не удивился, когда в его кабине появился угонщик самолета и заставил изменить курс полета на Темпельхоф. Для пилота это был уже третий угон. Однако на этот раз угонщиком был 22-летний сотрудник ZOMO (Моторизованные округа народной милиции), который и должен был отвечать за безопасность на борту. Угонщик имел при себе оружие, которое, к счастью, не использовал. Второй из сотрудников, находившихся на борту, осознал ситуацию только в Берлине, но было уже слишком поздно. Он открыл огонь и ранил угонщика в ногу, но дело было сделано – беглец оказался на вожделенном Западе.

Впрочем не всех там встречали овациями.

22 августа 1981 года произошел угон самолета An-24 Польских авиалиний. Угонщиком был Ежи Дыгас, который вместе с двумя другими лицами, угрожая гранатой, вынудил экипаж самолета, летевшего из Вроцлава в Варшаву, направиться самолет в Западный Берлин. На борту находились четыре члена экипажа и 39 пассажиров. Самолет приземлился в 19:09 в аэропорту Темпельхоф, после чего угонщик освободил пассажиров, сдался американским властям и попросил убежища.

Американские власти передали его полиции Западного Берлина, которая предъявила ему обвинение в терроризме. В отличие от многих беженцев из-за железного занавеса, Дыгас получил пять с половиной лет тюремного заключения.

Это лишь некоторые из многих случаев, которые стоят за высоким числом похищений или побегов, в зависимости от точки зрения и определения. Кроме того, было еще больше попыток побега на небольших самолетах, не принадлежащих флоту LOT. В любом случае, не все попытки были успешными. Некоторые были остановлены уже на старте, некоторые – только в воздухе.

Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

