Побег из социализма: как поляки десятки раз угоняли самолёты в Западный Берлин

Побеги прежде всего с безнадежной экономической ситуацией в социалистической Польше, а также с введением военного положения в декабре 1981 года. В Польше ходили анекдоты о захвате самолетов. Вот один из них: пассажир садится в самолет LOT в Варшаве. Перед взлетом он спрашивает стюардессу, куда летим. «Во Вроцлав, по плану», — отвечает та. Пассажир морщит лоб и говорит: «Да, да. Предыдущие три пилота говорили то же самое, а я каждый раз приземлялся в Темпельхофе».

Вот некоторые истории этих угонов.

30 апреля 1982 года в Варшаве 54 пассажира сели на самолет типа Ан-24, летевший во Вроцлав. Однако только 36 из них знали истинное назначение рейса, поскольку были посвящены в план угона самолета в Нюрнберг. Они не были вооружены, но очень хорошо подготовлены. Некоторые из них уже много раз летали по маршруту Варшава-Вроцлав, чтобы ознакомиться с ситуацией на борту такого рейса. Они успели понять, в какой части самолета находятся два сотрудника милиции в гражданской одежде. (В начале 80-х годов стало нормой, что сотрудники госбезопасности находились на борту самолета из-за повышенного риска угона). Похитители также знали о действиях стюардесс и пилотов.

Дата 30 апреля была выбрана намеренно и сознательно. 1 мая был выходным, когда все внимание властей было приковано к подготовке к первомайским торжествам. Через двадцать минут после взлета посвященные в тайну пассажиры обезвредили удивленных сотрудников. Один из угонщиков ворвался в кабину и заставил пилотов изменить курс самолета в направлении Германии. Однако топлива не хватило бы до Нюрнберга. Альтернативой был Западный Берлин. Несмотря на военную угрозу со стороны двух советских истребителей в воздушном пространстве над ГДР, самолет LOT благополучно приземлился в Темпельхофе.

12 февраля 1982 года пилот Польских авиалиний LOT Чеслав Кудлэк поднял с варшавского аэропорта Окенче пассажирский самолёт Ан-24. Плановый рейс L-0747 прозходил по маршруту Варшава-Вроцлав. На борту находились 25 пассажиров, в том числе вся его семья. Двумя месяцами ранее в Польше было введено военное положение, поэтому власти применяли чрезвычайные меры безопасности. В самолёте находились два вооруженных милиционера и два сотрудника службы безопасности в штатском, однако это не остановило пилота, который после взлета посвятил в свои планы членов экипажа. Спустя время капитан сообщил по громкой связи, что в связи с введением военного положения во вроцлавском аэропорту проходят военные учения, и посадка там невозможна. Поэтому самолёт направляется в аэропорт Щецина. Диспетчеры в Варшаве заметили смену курса, но Кудлэк передал им, что самолёт захвачен угонщиками, которые потребовали лететь в Берлин.

После пересечения границы над территорией ГДР в воздух были подняты два истребителя: немецкий и советский, они потребовали немедленного приземления. Капитан сообщил военным пилотам о готовности совершить посадку в восточноберлинском аэропорту Шёнефельд и пошел на снижение, выпустив шасси. Истребители в этот момент отвернули, отправившись на свои базы. Уже в нескольких метрах от земли Кудлэк резко набрал высоту и направил самолет в Западный Берлин, где и приземлился в 8:50 и попросил политического убежища для семьи. Получив его, они перебрались в Америку, где обосновались в Техасе. Он был лишен лицензии пилота и до пенсии работал в инженерной фирме.

22 ноября 1982 года пилот Ежи Микула даже не удивился, когда в его кабине появился угонщик самолета и заставил изменить курс полета на Темпельхоф. Для пилота это был уже третий угон. Однако на этот раз угонщиком был 22-летний сотрудник ZOMO (Моторизованные округа народной милиции), который и должен был отвечать за безопасность на борту. Угонщик имел при себе оружие, которое, к счастью, не использовал. Второй из сотрудников, находившихся на борту, осознал ситуацию только в Берлине, но было уже слишком поздно. Он открыл огонь и ранил угонщика в ногу, но дело было сделано – беглец оказался на вожделенном Западе.

Впрочем не всех там встречали овациями.

22 августа 1981 года произошел угон самолета An-24 Польских авиалиний. Угонщиком был Ежи Дыгас, который вместе с двумя другими лицами, угрожая гранатой, вынудил экипаж самолета, летевшего из Вроцлава в Варшаву, направиться самолет в Западный Берлин. На борту находились четыре члена экипажа и 39 пассажиров. Самолет приземлился в 19:09 в аэропорту Темпельхоф, после чего угонщик освободил пассажиров, сдался американским властям и попросил убежища.

Американские власти передали его полиции Западного Берлина, которая предъявила ему обвинение в терроризме. В отличие от многих беженцев из-за железного занавеса, Дыгас получил пять с половиной лет тюремного заключения.

Это лишь некоторые из многих случаев, которые стоят за высоким числом похищений или побегов, в зависимости от точки зрения и определения. Кроме того, было еще больше попыток побега на небольших самолетах, не принадлежащих флоту LOT. В любом случае, не все попытки были успешными. Некоторые были остановлены уже на старте, некоторые – только в воздухе.