Как хранить деньги или документы у нотариуса: юрист

13 февраля, 2026 10:37

-Многие знают, что нотариус оформляет сделки, но не все в курсе, что у него можно официально оставить на хранение деньги или документы. Эта услуга называется нотариальный депозит, - пишет в фейсбуке юрист Юрий Соколовский.

-Нотариус здесь выступает как независимый гарант: он принимает активы и передает их второй стороне только тогда, когда все условия договора выполнены.

Например, при покупке недвижимости покупатель может внести деньги на специальный счет нотариуса. Продавец получит их только после того, как право собственности будет официально зарегистрировано в Земельной книге.

В чем отличие от банковского счета сделки? Банковский счет часто гибче, но нотариальный депозит дает дополнительный уровень защиты. Деньги на счету нотариуса отделены от его личного имущества и защищены государством, что исключает риски в случае проблем с банком.

Еще примеры использования:

Раздел наследства. Если один наследник забирает имущество, а другие должны получить денежную компенсацию, деньги перечисляются нотариусу на хранение. Выплата происходит сразу после подписания соглашения о разделе, что исключает проблемы неисполнения соглашения.

Исполнение обязательства при споре. Если вам нужно отдать долг, а кредитор намеренно скрывается (например,чтобы насчитать штрафы) или временно недоступен — вы вносите сумму нотариусу. С этого момента закон считает ваш долг полностью погашенным.

Хранение ценностей до разрешения конфликта. Документы или имущество можно передать нотариусу на «заморозку» до тех пор, пока стороны не договорятся или не выйдет решение суда.

Нотариус как и банк обязан проверять легальность происхождения денег в рамках борьбы с легализацией незаконных доходов. Чаще всего это безналичное перечисление на спецсчет, а не передача пачек наличных.

Стоимость услуги:

• Вознаграждение нотариуса: 0,3% от суммы, но не менее 50 евро.

• Если хранение длится дольше месяца: дополнительно 10 евро за каждый следующий месяц.

• Дополнительные расходы: могут взиматься платы за проверку данных в регистрах, государственные пошлины и НДС.

Одним словом, использование нотариального депозита — один из способов исключить риск в сложных сделках.

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

