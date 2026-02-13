Как хранить деньги или документы у нотариуса: юрист

-Нотариус здесь выступает как независимый гарант: он принимает активы и передает их второй стороне только тогда, когда все условия договора выполнены.

Например, при покупке недвижимости покупатель может внести деньги на специальный счет нотариуса. Продавец получит их только после того, как право собственности будет официально зарегистрировано в Земельной книге.

В чем отличие от банковского счета сделки? Банковский счет часто гибче, но нотариальный депозит дает дополнительный уровень защиты. Деньги на счету нотариуса отделены от его личного имущества и защищены государством, что исключает риски в случае проблем с банком.

Еще примеры использования:

Раздел наследства. Если один наследник забирает имущество, а другие должны получить денежную компенсацию, деньги перечисляются нотариусу на хранение. Выплата происходит сразу после подписания соглашения о разделе, что исключает проблемы неисполнения соглашения.

Исполнение обязательства при споре. Если вам нужно отдать долг, а кредитор намеренно скрывается (например,чтобы насчитать штрафы) или временно недоступен — вы вносите сумму нотариусу. С этого момента закон считает ваш долг полностью погашенным.

Хранение ценностей до разрешения конфликта. Документы или имущество можно передать нотариусу на «заморозку» до тех пор, пока стороны не договорятся или не выйдет решение суда.

Нотариус как и банк обязан проверять легальность происхождения денег в рамках борьбы с легализацией незаконных доходов. Чаще всего это безналичное перечисление на спецсчет, а не передача пачек наличных.

Стоимость услуги:

• Вознаграждение нотариуса: 0,3% от суммы, но не менее 50 евро.

• Если хранение длится дольше месяца: дополнительно 10 евро за каждый следующий месяц.

• Дополнительные расходы: могут взиматься платы за проверку данных в регистрах, государственные пошлины и НДС.

Одним словом, использование нотариального депозита — один из способов исключить риск в сложных сделках.