Шесть лет тюрьмы за работу на ГРУ — мало или достаточно?

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 15:13

0 комментариев

Рижский городской суд утвердил соглашение между прокурором и гражданином Латвии, задержанным прошлым летом по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает агентство LETA. Обвиняемый признал вину и получил шесть лет лишения свободы с пробационным надзором на два года.

С учётом времени, проведённого под стражей, в тюрьме ему предстоит провести ещё пять лет и шесть месяцев.

Мужчина работал менеджером в строительной сфере. Его должностные обязанности позволяли получать сведения о строительстве новых военных объектов. 27 августа 2025 года его задержала СГБ. В ходе расследования зафиксированы случаи сбора разведданных по заданию российского военного разведывательного управления - ГРУ.

Следствие установило, что обвиняемый передавал информацию о расположении, планировке и мерах безопасности латвийских военных объектов, включая склады вооружения. Также он сообщал данные о строительстве новых объектов, учениях военнослужащих и присутствии военных других стран НАТО. Координация и передача сведений осуществлялись через онлайн-приложение Telegram.

«Обвиняемый, руководствуясь идеологическими мотивами, добровольно начал сотрудничество с ГРУ», - подчеркнула прокуратура.

Прокурор отметил, что цель наказания - не только наказать виновного, но и восстановить справедливость, защитить общественную безопасность, способствовать ресоциализации и предотвратить новые преступления.

«Назначенное наказание, превышающее половину максимального десятилетнего срока, является соразмерным и способно защитить интересы национальной безопасности», - указал прокурор.

В прокуратуре напомнили, что никто не считается виновным, пока вина не установлена в порядке, предусмотренном законом.

Самым громким делом последних лет остаётся процесс против бывшего депутата Сейма Яниса Адамсона. Суд первой инстанции приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Рижский апелляционный суд позднее признал его виновным в шпионаже в пользу России и назначил восемь лет и два месяца лишения свободы с пробационным надзором на два года.

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

20:19

0 комментариев

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

19:24

0 комментариев

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

19:00

0 комментариев

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

18:59

0 комментариев

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

18:50

0 комментариев

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Снег парализует движение по всей Латвии

18:21

0 комментариев

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

18:15

0 комментариев

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

