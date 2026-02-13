Шесть лет тюрьмы за работу на ГРУ — мало или достаточно?

С учётом времени, проведённого под стражей, в тюрьме ему предстоит провести ещё пять лет и шесть месяцев.

Мужчина работал менеджером в строительной сфере. Его должностные обязанности позволяли получать сведения о строительстве новых военных объектов. 27 августа 2025 года его задержала СГБ. В ходе расследования зафиксированы случаи сбора разведданных по заданию российского военного разведывательного управления - ГРУ.

Следствие установило, что обвиняемый передавал информацию о расположении, планировке и мерах безопасности латвийских военных объектов, включая склады вооружения. Также он сообщал данные о строительстве новых объектов, учениях военнослужащих и присутствии военных других стран НАТО. Координация и передача сведений осуществлялись через онлайн-приложение Telegram.

«Обвиняемый, руководствуясь идеологическими мотивами, добровольно начал сотрудничество с ГРУ», - подчеркнула прокуратура.

Прокурор отметил, что цель наказания - не только наказать виновного, но и восстановить справедливость, защитить общественную безопасность, способствовать ресоциализации и предотвратить новые преступления.

«Назначенное наказание, превышающее половину максимального десятилетнего срока, является соразмерным и способно защитить интересы национальной безопасности», - указал прокурор.

В прокуратуре напомнили, что никто не считается виновным, пока вина не установлена в порядке, предусмотренном законом.

Самым громким делом последних лет остаётся процесс против бывшего депутата Сейма Яниса Адамсона. Суд первой инстанции приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Рижский апелляционный суд позднее признал его виновным в шпионаже в пользу России и назначил восемь лет и два месяца лишения свободы с пробационным надзором на два года.