Освежители воздуха превращают дом в выхлопную трубу? Учёные шокировали данными!

Особое внимание исследователи уделили ароматизированным восковым плиткам, которые плавятся над свечой или лампой и наполняют комнату запахом. Выяснилось, что при нагревании воск выделяет терпены – ароматические соединения, содержащиеся в растениях.

Когда терпены вступают в реакцию с озоном внутри помещения, образуются сверхмелкие частицы размером менее 100 нанометров. По данным учёных, такие частицы появляются в концентрациях, сопоставимых с выбросами дизельных двигателей и газовых плит.

Исследование показало, что использование ароматических восков может наполнять лёгкие человека до 29 миллиардов частиц в минуту. Часть этих частиц способна проникать глубоко в дыхательные пути и даже потенциально попадать в кровоток.

Работа проводилась в лаборатории инженерных решений энергоэффективных зданий Университета Пердью. Учёные изучали, как бытовые привычки и популярные домашние продукты влияют на воздух внутри помещений.

При этом специалисты подчёркивают, что влияние терпенов на здоровье ещё полностью не изучено. Эти соединения встречаются во многих ароматизированных товарах – от освежителей воздуха до чистящих средств и аэрозолей.

Исследователи не призывают полностью отказаться от ароматических продуктов, однако отмечают, что системы вентиляции и очистки воздуха в будущем могут учитывать влияние таких веществ и эффективнее удалять микрочастицы из воздуха.