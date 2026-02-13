ЕС хочет запретить «веганские сосиски»? Магазины могут остаться без бургеров!

Более десятка компаний направили совместное письмо Еврокомиссии с просьбой отказаться от возможного запрета. По их словам, такие ограничения могут запутать покупателей и усложнить жизнь производителям.

Если запрет введут, привычные продукты придётся переименовывать. Например, бургеры из фасоли могут превратиться в «котлеты» или «диски», а традиционные валлийские сосиски Glamorgan, которые делают из сыра и лука-порея, рискуют получить новое название вроде «трубочек».

Инициатором письма выступило Вегетарианское общество. Ранее к подобным просьбам присоединились политики и общественные деятели. Они считают, что покупатели способны сами понять, что именно лежит на тарелке, если на упаковке указан состав.

Крупные торговые сети также выступили против запрета. В крупнейшем европейском рынке растительных продуктов – Германии – супермаркеты предупреждают, что новые правила могут усложнить выбор для покупателей.

Производители отмечают, что за десятилетия работы практически не сталкивались с жалобами клиентов, которые перепутали растительные продукты с мясными. По их словам, люди ориентируются на состав и маркировку.

При этом представители отрасли подчёркивают, что поддерживают правила против вводящей в заблуждение рекламы. Однако они опасаются, что новые ограничения создадут лишнюю бюрократию и усложнят развитие рынка альтернативного питания.

Дискуссия вокруг названий растительных продуктов продолжается уже несколько лет. Сейчас вопрос вновь вынесен на обсуждение европейских институтов, и решение может повлиять на ассортимент магазинов по всей Европе.