Авария парализовала Рижскую окружную. Движение ограничено после столкновения трёх авто (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15 часов на участке между Саласпилсом и Бабите. На месте работают оперативные службы. Движение организовано по одной полосе.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Латвии в пятницу с 6 до 16 часов зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий - это больше, чем в среднем в рабочие дни.
Синоптики предупреждают: в пятницу и в ночь на субботу в стране ожидается сильный снегопад, что может ещё больше осложнить ситуацию на дорогах.
Ceļu satiksmes negadījums uz A5 (Rīgas apvedceļš) pirms Rīgas HES, braucot no Salaspils puses.— BreakingLV (@breakinglv) February 13, 2026
Foto: Kristers#A5 #Dole #Salaspils #Latvija pic.twitter.com/kvw8dkhHvS