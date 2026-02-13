Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 18:15

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

Ранее публично звучали обвинения в возможном голодании или оставлении клиента без должного ухода. Однако Министерство благосостояния, Инспекция здравоохранения, Продовольственно-ветеринарная служба, организация «Latvijas Samariešu apvienība» и Генеральная прокуратура не выявили доказательств ненадлежащего ухода или халатности персонала. Внутренние проверки центра также не подтвердили озвученные подозрения.

В то же время учреждения рекомендовали усовершенствовать отдельные процессы - уточнить документацию по питанию и уходу, обеспечить более регулярный контроль веса клиентов, уделяя особое внимание людям с пониженной массой тела, а также улучшить процедуры при смене места проживания.

Директор VSAC «Рига» Юрис Саратовс сообщил, что центр уже приступил к внедрению рекомендаций для повышения качества ухода.

Заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя подчеркнула, что министерство продолжит координировать методическую поддержку и обучающие мероприятия для центров социального ухода.

Представитель «Grupu māja neatkarīgai dzīvei», которая ежедневно находится рядом с юношей, в социальной сети Facebook заявила о «ощущении пустоты и безнадёжности» после встречи по итогам проверок.

«Ни одна из институций не выявила никаких нарушений. Не установлено ни одного злоупотребления», - говорится в её заявлении.
По её словам, Альберт поступил к ним с весом 28,5 кг - истощённым, физически и эмоционально ослабленным. Она считает, что такое состояние нельзя считать нормальным.

Организация намерена сосредоточиться на создании группового дома для молодых людей с тяжёлыми нарушениями развития и продолжит рассказывать о дальнейшей судьбе Альберта.

