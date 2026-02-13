Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
26 претендентов на кресла в airBaltic. А зарплата-то не фонтан!

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 15:34

Важно 0 комментариев

На конкурс по отбору трёх членов совета национальной авиакомпании airBaltic подано 26 заявок. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство сообщения.

Отбор пройдёт в три этапа. На первом этапе комиссия рассмотрит и оценит представленные документы. Как минимум два будущих члена совета должны соответствовать требованиям независимого члена.

Вознаграждение председателя совета составит до 3021 евро в месяц до уплаты налогов. Члены совета смогут получать 2718 евро до налогов.

Конкурс объявлен по трём направлениям: финансы и аудит, корпоративное управление и система внутреннего контроля, а также авиация, разработка и внедрение стратегии. Кандидатам требуется высшее образование по профилю, опыт работы за последние десять лет и не менее трёх лет в должности члена правления или совета средней либо крупной компании. Предпочтение отдаётся претендентам с опытом в международных или биржевых структурах либо в государственных учреждениях авиационной сферы.

В совете сейчас работают временный председатель Андрей Мартинов, временные члены Юргис Седлениекс и Рута Амтмане, представитель Lufthansa Александер Файерзенгер и миноритарный акционер Ларс Тусен.

По итогам девяти месяцев 2025 года группа airBaltic получила 594,303 млн евро оборота и 4,249 млн евро прибыли. В 2024 году при обороте 747,572 млн евро компания зафиксировала аудитированные убытки 118,159 млн евро, несмотря на рост выручки на 11,9% по сравнению с 2023 годом.

Латвии принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 Ларса Тусена - 1,62%, прочим акционерам - 0,01%. Уставный капитал составляет 41,819 млн евро. После потенциального IPO государство намерено сохранить не менее 25% плюс одну акцию, а Латвия и Lufthansa договорились вложить по 14 млн евро до размещения.

