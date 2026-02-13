Снег парализует движение по всей Латвии

По информации LVC, почти на всех государственных главных, региональных и местных автодорогах движение затруднено.

Приложение Waze показывает серьёзные заторы в Риге и её окрестностях. В центре столицы дольше обычного придётся ехать по улицам Элизабетес, Авоту, Гертрудес, Лачплеша, Стабу, Александра Чака и ряду других. Пробки фиксируются также на Вантовом и Каменном мостах.

Из-за аварии на Рижской окружной дороге A5 между Саласпилсом и Бабите движение замедлено.

Ранее сообщалось, что в пятницу с 6 до 16 часов в Латвии зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий - больше, чем обычно в рабочие дни.

Синоптики предупреждают: в пятницу и в ночь на субботу ожидается сильный снегопад, который может ещё больше осложнить ситуацию.