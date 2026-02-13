Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

По его словам, каждому человеку необходимы ценности и чувство принадлежности к своей нации и земле. Без этих корней не формируются такие качества, как воля к существованию и способность к сопротивлению. В качестве примера он привёл Украину.

«Если бы не было этой воли нации и государства, думаю, война давно была бы проиграна. Чувство принадлежности в трудные моменты даёт энергию», - подчеркнул Пиленс.

Он считает, что в мировой политике сейчас доминирует «культура хищников». Отвечая на вопрос, как малая страна может выжить в условиях диктата крупных держав, Пиленс напомнил слова Уинстона Черчилля:

По мнению Пиленса, Латвии необходимо держать «глаза и уши открытыми», анализировать прошлое и сохранять свои ценности, даже если такая «интеллигентная политическая форма» сегодня не пользуется спросом.