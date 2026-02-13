Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Парадокс в том, что даже люди, которые не считают себя суеверными, начинают вести себя осторожнее. Учёные объясняют: как только человек допускает мысль о возможной неудаче, мозг начинает рисовать негативные сценарии — и тревога усиливается сама собой.

Исследования показывают, что в такие дни люди чаще замечают неприятные совпадения. Обычные события внезапно кажутся «знаком судьбы», а случайные проблемы начинают восприниматься как подтверждение дурной репутации даты.

Многие пытаются «перестраховаться». Кто-то стучит по дереву, кто-то избегает важных решений, а некоторые даже откладывают поездки и крупные покупки. Учёные отмечают: подобные ритуалы действительно могут снижать тревожность, даже если человек понимает, что они не имеют реального смысла.

Корни страха уходят в древние традиции. В одной из популярных версий число 13 связывают с Тайной вечерей, где тринадцатым гостем считался Иуда, а пятница исторически считалась неблагоприятным днём.

Есть и более неожиданное объяснение. Число 12 во многих культурах считается символом завершённости — 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 апостолов. А число 13 воспринимается как выход за пределы привычного порядка, что подсознательно вызывает дискомфорт.

Любопытно, что страх «несчастливой даты» меняется в зависимости от страны. В Испании опасаются вторника 13-го, а в Италии избегают числа 17.

Несмотря на тревожную репутацию, статистика показывает, что серьёзных происшествий в этот день происходит не больше обычного. Но сама вера в плохой день может менять поведение людей — иногда настолько, что это влияет даже на деловую активность.