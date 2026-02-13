Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 19:24

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

Парадокс в том, что даже люди, которые не считают себя суеверными, начинают вести себя осторожнее. Учёные объясняют: как только человек допускает мысль о возможной неудаче, мозг начинает рисовать негативные сценарии — и тревога усиливается сама собой.

Исследования показывают, что в такие дни люди чаще замечают неприятные совпадения. Обычные события внезапно кажутся «знаком судьбы», а случайные проблемы начинают восприниматься как подтверждение дурной репутации даты.

Многие пытаются «перестраховаться». Кто-то стучит по дереву, кто-то избегает важных решений, а некоторые даже откладывают поездки и крупные покупки. Учёные отмечают: подобные ритуалы действительно могут снижать тревожность, даже если человек понимает, что они не имеют реального смысла.

Корни страха уходят в древние традиции. В одной из популярных версий число 13 связывают с Тайной вечерей, где тринадцатым гостем считался Иуда, а пятница исторически считалась неблагоприятным днём.

Есть и более неожиданное объяснение. Число 12 во многих культурах считается символом завершённости — 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 апостолов. А число 13 воспринимается как выход за пределы привычного порядка, что подсознательно вызывает дискомфорт.

Любопытно, что страх «несчастливой даты» меняется в зависимости от страны. В Испании опасаются вторника 13-го, а в Италии избегают числа 17.

Несмотря на тревожную репутацию, статистика показывает, что серьёзных происшествий в этот день происходит не больше обычного. Но сама вера в плохой день может менять поведение людей — иногда настолько, что это влияет даже на деловую активность.

 

В субботу — солнечно и морозно. Но ждем порывистый ветер и снежные заносы
«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки
246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали
В субботу небо постепенно прояснится, однако сохранится холодный северный ветер, прогнозируют синоптики.

В пятницу после обеда в Риге возникли серьёзные проблемы с движением грузового и общественного транспорта, сообщает «Rīgas satiksme».

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

