В субботу — солнечно и морозно. Но ждем порывистый ветер и снежные заносы

Более облачная погода останется в Латгале, где до утра продолжится метель. Днём существенных осадков уже не ожидается.

Порывы северного и северо-восточного ветра ослабнут до 8-13 метров в секунду, но ночью на побережье Северной Курземе возможны порывы до 19 метров в секунду. Ожидается позёмка, на дорогах местами вновь образуются снежные заносы.

Утром температура воздуха понизится до -9…-14 градусов, днём повысится до -5…-10 градусов.

В Риге ожидается прояснение, северный ветер будет слегка переносить снег. Температура составит около -11 градусов утром и около -8 градусов в середине дня.