В субботу — солнечно и морозно. Но ждем порывистый ветер и снежные заносы

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 20:29

0 комментариев

В субботу небо постепенно прояснится, однако сохранится холодный северный ветер, прогнозируют синоптики.

Более облачная погода останется в Латгале, где до утра продолжится метель. Днём существенных осадков уже не ожидается.

Порывы северного и северо-восточного ветра ослабнут до 8-13 метров в секунду, но ночью на побережье Северной Курземе возможны порывы до 19 метров в секунду. Ожидается позёмка, на дорогах местами вновь образуются снежные заносы.

Утром температура воздуха понизится до -9…-14 градусов, днём повысится до -5…-10 градусов.

В Риге ожидается прояснение, северный ветер будет слегка переносить снег. Температура составит около -11 градусов утром и около -8 градусов в середине дня.

Троллейбус устал бороться со снегом и загорелся. Гололедица парализовала движение на мостах (видео)

20:23

0 комментариев

В пятницу после обеда в Риге возникли серьёзные проблемы с движением грузового и общественного транспорта, сообщает «Rīgas satiksme».

В пятницу после обеда в Риге возникли серьёзные проблемы с движением грузового и общественного транспорта, сообщает «Rīgas satiksme».

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

20:19

0 комментариев

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

19:24

0 комментариев

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

19:00

0 комментариев

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

18:59

0 комментариев

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

18:50

0 комментариев

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

