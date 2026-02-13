Загрязнениям — YES! Трамп пошел против климата и экологии

Решение открывает путь к снятию ограничений на выбросы, в том числе для автомобильной промышленности. Трамп назвал этот шаг «величайшей мерой по дерегулированию» в истории США и раскритиковал климатические законы, принятые при Барак Обама. По его словам, они «серьезно повредили американской автомобильной промышленности и значительно повысили цены для американцев».

На основе отмененного документа вводились строгие экологические стандарты для угольных и газовых электростанций, а также ограничения на выхлопные газы транспорта.

Глава Агентство по охране окружающей среды США Ли Зелдин заявил, что отмена стандартов позволит сэкономить налогоплательщикам 1,3 трлн долларов. Методика расчётов при этом не раскрыта.

Барак Обама раскритиковал решение, заявив, что без этих норм американцы станут «менее защищены, менее здоровы и менее способны бороться с изменением климата».

Экологическая организация Greenpeace также осудила шаг Белого дома. Представитель движения Тим Донаги обвинил Трампа в «постоянной лжи» об изменении климата и заявил, что выгоду получат крупные нефтяные компании, а расплачиваться придётся остальным.