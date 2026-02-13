Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрязнениям — YES! Трамп пошел против климата и экологии

13 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене так называемого заключения об угрозе - документа 2009 года, признававшего парниковые газы вредными для здоровья. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение открывает путь к снятию ограничений на выбросы, в том числе для автомобильной промышленности. Трамп назвал этот шаг «величайшей мерой по дерегулированию» в истории США и раскритиковал климатические законы, принятые при Барак Обама. По его словам, они «серьезно повредили американской автомобильной промышленности и значительно повысили цены для американцев».

На основе отмененного документа вводились строгие экологические стандарты для угольных и газовых электростанций, а также ограничения на выхлопные газы транспорта.

Глава Агентство по охране окружающей среды США Ли Зелдин заявил, что отмена стандартов позволит сэкономить налогоплательщикам 1,3 трлн долларов. Методика расчётов при этом не раскрыта.

Барак Обама раскритиковал решение, заявив, что без этих норм американцы станут «менее защищены, менее здоровы и менее способны бороться с изменением климата».

Экологическая организация Greenpeace также осудила шаг Белого дома. Представитель движения Тим Донаги обвинил Трампа в «постоянной лжи» об изменении климата и заявил, что выгоду получат крупные нефтяные компании, а расплачиваться придётся остальным.

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали
246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России
«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях
Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Снег парализует движение по всей Латвии

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

