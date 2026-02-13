«Нам всем конец»: драка Тома Круза и Брэда Питта взорвала Голливуд (ВИДЕО)

В вирусном ролике Круз и Питт дерутся на крыше небоскрёба: динамичная «камера», кинематографичный свет и продуманная хореография выглядят как сцена из дорогого блокбастера. Однако видео полностью создано моделью Seedance 2.0 от компании ByteDance, владеющей TikTok.

Ирландский режиссёр Рори Робинсон рассказал, что для создания 15-секундного фрагмента понадобилось всего два коротких запроса. Позже он опубликовал несколько версий сцены с разными деталями и диалогами — при сохранении общей постановки, словно это варианты уже отснятого материала.

Реакция в индустрии оказалась нервной. Сценарист и продюсер Ретт Риз («Дэдпул», «Добро пожаловать в Зомбилэнд») признался, что видит в таких технологиях угрозу профессии. По его мнению, в скором времени один человек сможет создавать фильмы студийного уровня, а ИИ уже активно применяют для написания и анализа сценариев.

Возникли и юридические вопросы. Ассоциация Motion Picture Association заявила, что подобные сервисы могут использовать защищённые авторским правом материалы без разрешения, и призвала ByteDance соблюдать законодательство.

Впрочем, не все настроены столь мрачно. Актёр Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Барби») высмеял ролик, отметив, что сцена боя выглядит неправдоподобно. По его мнению, говорить о полной замене профессионалов пока рано.

Тем не менее многие признают: по сравнению с предыдущими моделями Seedance 2.0 — серьёзный шаг вперёд. Нейросети уже достаточно краткого описания, чтобы создать сложную сцену с эффектом операторской работы и монтажной динамикой. И именно то, что грань между ИИ-видео и студийным кино становится всё менее заметной, вызывает в Голливуде наибольшую тревогу.