«Нам всем конец»: драка Тома Круза и Брэда Питта взорвала Голливуд (ВИДЕО)

13 февраля, 2026

15 секунд видео, созданного по двум строкам текста, произвели эффект разорвавшейся бомбы в Голливуде. Нейросеть Seedance 2.0 сгенерировала фотореалистичную драку Тома Круза и Брэда Питта — и всерьёз заставила индустрию задуматься о будущем кино.

В вирусном ролике Круз и Питт дерутся на крыше небоскрёба: динамичная «камера», кинематографичный свет и продуманная хореография выглядят как сцена из дорогого блокбастера. Однако видео полностью создано моделью Seedance 2.0 от компании ByteDance, владеющей TikTok.

Ирландский режиссёр Рори Робинсон рассказал, что для создания 15-секундного фрагмента понадобилось всего два коротких запроса. Позже он опубликовал несколько версий сцены с разными деталями и диалогами — при сохранении общей постановки, словно это варианты уже отснятого материала.

Реакция в индустрии оказалась нервной. Сценарист и продюсер Ретт Риз («Дэдпул», «Добро пожаловать в Зомбилэнд») признался, что видит в таких технологиях угрозу профессии. По его мнению, в скором времени один человек сможет создавать фильмы студийного уровня, а ИИ уже активно применяют для написания и анализа сценариев.

Возникли и юридические вопросы. Ассоциация Motion Picture Association заявила, что подобные сервисы могут использовать защищённые авторским правом материалы без разрешения, и призвала ByteDance соблюдать законодательство.

Впрочем, не все настроены столь мрачно. Актёр Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Барби») высмеял ролик, отметив, что сцена боя выглядит неправдоподобно. По его мнению, говорить о полной замене профессионалов пока рано.

Тем не менее многие признают: по сравнению с предыдущими моделями Seedance 2.0 — серьёзный шаг вперёд. Нейросети уже достаточно краткого описания, чтобы создать сложную сцену с эффектом операторской работы и монтажной динамикой. И именно то, что грань между ИИ-видео и студийным кино становится всё менее заметной, вызывает в Голливуде наибольшую тревогу.

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Снег парализует движение по всей Латвии

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

