«Кремлёвский волшебник»: пропаганда или… Латвийские продюсеры готовы судиться с французской газетой (1)

© LTV 14 февраля, 2026 10:18

Продюсерская компания Forma Pro Films, обеспечивавшая съёмки фильма французского режиссёра Оливье Ассаяса "Кремлёвский волшебник" в Риге, готова судиться с французской же газетой Le Monde из-за статьи журналистки украинского происхождения Анны Корягиной о закулисье съёмок, поисках финансирования и связях владельцев продюсерской компании с Россией. Тем временем фильм вышел на экраны в Риге, и это вызывает вопросы - для чего нужно очеловечивать путинский режим и кому это выгодно, сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

"Если мы знаем, что там Путин показан слишком положительно, Владислав Сурков и его образы показаны более положительно, несоответственно, то это помощь агрессору. Я бы хотел видеть чёрно-белую картину, настрой против этих вещей. Конечно, не надо окарикатуривать всех людей, можно сделать фильм, как Клинт Иствуд о японцах, о войне, он не делает карикатуру противника, но тут будет некая тонкая граница морали и этики. Деятели искусства должны думать над этим", - считает политолог Андис Кудорс.

Глава Национального киноцентра Дита Риетума высказала мнение, что "фильм очеловечивает и мифологизирует царя - так в фильме называют Путина - и это делает его образ интересным, загадочным, фактически играет на всех тех струнах, которые благоприятны для российских нарративов".

Кудорс не понимает, почему в таких обстоятельствах надо искать человеческое в личности Путина: "Его надо показать таким, каков он есть, надо показать преступления. В западном обществе по-прежнему не в состоянии достаточно ярко рассказать о сталинизме, настолько, насколько они в самом деле правильно рассказали о гитлеризме, национал-социализме и итальянском фашизме, а о российском коммунизме на Западе до сих пор недостаточно, я думаю, у нас есть ясность. Этот фильм - часть более крупной проблемы, она в том, что этот рассказ недостаточен".

Риетума осознаёт, что жители Западной Европы иначе смотрят на Россию, чем ближайшие соседи: "Вопрос - это тотальная наивность со стороны французской компании Gaumont, латвийской "Forma Pro Films, наших уважаемых актёров, участвовавших в проекте, уважаемой кинозвезды Джуда Лоу? Тогда вся эта наша тотальная наивность, если так это можно классифицировать, создала успешный продукт, помогающий транспортировать благоприятные для российской идеологии нарративы, и творческие силы Латвии приложили к этому свою руку".

На вопрос, наивность это или целенаправленно выполненное задание, ответить трудно. В репликах главного героя фильма Вадима Баранова об использовании всех средств для создания хаоса Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) видит  как активную российскую пропаганду, так и предложение активно поддержать военные действия против Украины или даже участвовать в них.

Тем временем журналистка Анна Корягина в статье для газеты Le Monde проанализировала обстоятельства, почему "Кремлёвский волшебник" был снят в Латвии, делая акцент на попытках продюсерской компании Forma Pro Films получить госфинансирование. Корягина пишет также о связях с Россией одного из совладельцев компании Гилада Регева, имеющего двойное - израильское и норвежское - гражданство.

Представитель Forma Pro Films Светлана Пунте вместо интервью зачитала на камеру заявление от компании: "Что касается фильма "Кремлёвский волшебник", то нашим заказчиком была старейшая французская студия Gaumont. По-видимому, ваш вопрос связан с этой статьёй в Le Monde. О нём могу лишь сказать, что наши юристы уже отправили досудебную претензию в Le Monde. Поэтому в данный момент я ничего не могу комментировать публично".

Помимо прочего Le Monde утверждает, что у Forma Pro Films нет хорошей репутации среди местных кинематографистов. Пунте на это отвечает: "В прошлом году в Латвии Forma Pro Films осуществила семь проектов полнометражных фильмов. Не знаю, сняла ли другая компания больше нас, с таким объёмом очень трудно держаться на расстоянии от профессионалов местной отрасли, потому что на наших проектах работало очень много местных специалистов. В разных формах в рамках проектов, которые Forma Pro Films привела в Латвию, было вложено около 15 миллионов евро - примерно 1,25 миллиона евро в месяц".

Риетума признаёт, что Forma Pro Films ориентирована на сотрудничество с творческим персоналом, имеющим российские корни: "Среди них и всемирно известные режиссёры, эмигрировавшие на Запад. Но среди проектов, созданных попечением Forma Pro Films, причём они обеспечивают возможности съёмок и съёмочный сервис в Латвии, есть и несколько проектов, заставляющих задуматься - а не угрожает ли демократическая открытость Запада нам самим?"

Впрочем, при этом Риетума заявляет следующее: "Если вы не претендуете на господдержку или поддержку публичного финансирования, можете ехать и за свой счёт снимать всё что угодно, по сути, если это не вызывает какого-то скандала и что-то чересчур громкое не происходит на улице, то по сути никто и не имеет права контролировать то, что делает частный предприниматель. Это его проект, его бизнес. У этого фильма огромный бюджет - 23 миллиона евро. Это немыслимый бюджет для европейского фильма. И тут возникает много других каверзных вопросов, на которые в Латвии, скорее всего, могут ответить лишь те органы, которые имеют право заглянуть в коммерческую деятельность коммерсантов и задать разные вопросы о потоке финансирования, его происхождении и так далее".

От интервью полностью отказались все латышские актёры, участвовавшие в фильме. Наших там много - больше всего экранного времени досталось актёру Андрису Кейшсу и бывшему баскетболисту Каспарсу Камбале.

Кудорс не хочет набрасываться на них с нападками: "У меня есть подозрение, что люди, которые участвовали, если бы они знали, что там какие-то чересчур положительные вещи о Путине, скорее бы не стали участвовать. Я бы не стал их осуждать, скажем, участников из Латвии. Актёры могли не знать, каким будет конечный продукт, многое можно вставить между строк. Лишь в окончательном посыле можно полностью понять, каков он".

Кинокритик Дарта Цериня с ним не вполне согласна: "Во время войны, особенно как только упоминается Россия, нужно быть втрое и вчетверо осторожнее. Всё равно, какой посыл, какая связь, конкретные персоналии или что-то ещё. Конечно, очень легко сказать - я не знал или я только делаю своё дело. Это в любом случае индивидуальное решение каждого человека. Для меня лично это не было бы приемлемо, если бы я оказалась в такой ситуации. Я бы этого не делала".

Риетума считает фильм не лучшей среди работ Ассаяса: "Это очень-очень посредственный, шаблонный фильм, по своей эстетике скорее напоминающий такой дохленький телесериал, а не авторское произведение знаменитого французского режиссёра".

В латвийских кинотеатрах в первую неделю была всего пара сеансов фильма, причём они шли практически при пустых залах.

Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой
Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой

Ученик латвийского тренера стал олимпийским чемпионом. Правда, сам он не из Латвии
Ученик латвийского тренера стал олимпийским чемпионом. Правда, сам он не из Латвии

Затмение нашло: мужчина выкинул в мусорник шкатулку с золотом на 120 000 евро — и побежал в полицию
Затмение нашло: мужчина выкинул в мусорник шкатулку с золотом на 120 000 евро — и побежал в полицию

«Но не в семь утра же!» Оповещение о сильном снегопаде стало поводом повозмущаться

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Конфликт интересов: за что БПБК наказало депутата Майю Арманеву

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Застукали с поличным: воров цветов с кладбищ запечатлели на месте «преступления» (ФОТО)

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

