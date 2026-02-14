Затмение нашло: мужчина выкинул в мусорник шкатулку с золотом на 120 000 евро — и побежал в полицию

По их словам, полицейские сразу приступили к поискам пропажи. Они просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и узнали в какой именно мусорный бак заявитель выбросил свои накопления. Это оказался контейнер для мусора, расположенный рядом с местным пляжем.

В ходе дальнейших поисков карабинеры выяснили, что содержимое бака вывезли на местный мусороперерабатывающий завод. Полицейские продолжили поиски там и добились успеха.

«После нескольких часов тщательного осмотра сотрудникам удалось найти коробку, которая, хотя и была повреждена, все еще содержала все золотые слитки… которые затем были возвращены законному владельцу», — говорится в заявлении полиции. В нем также уточняется, что всего в шкатулке было 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро.

Но не у всех исторйи такой хэппи-энд. В январе 2025 года Высокий суд в Великобритании отказался рассматривать иск 39-летнего жителя города Ньюпорт Джеймса Хауэлла . В нем он требовал предоставить ему право провести раскопки на городской свалке, где, как он утверждает, может находиться его жесткий диск с биткоин-кошельком..

По словам Хауэлла, на жестком диске, который еще в 2013 году случайно выбросила его девушка, находится криптовалюта на сумму около 700 миллионов долларов.