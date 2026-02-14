Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 14. Февраля Завтра: Valentins
Доступность

Затмение нашло: мужчина выкинул в мусорник шкатулку с золотом на 120 000 евро — и побежал в полицию

Редакция PRESS 14 февраля, 2026 08:55

Важно 0 комментариев

В Италии местный житель, чье имя не называется, обратился в отделение полиции недалеко от города Ленче, чтобы сообщить о пропаже всех своих сбережений. По словам мужчины, он вкладывал деньги в золото, покупая слитки и складывая их в шкатулку, которую затем случайно выбросил. Об это сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление правоохранителей.

По их словам, полицейские сразу приступили к поискам пропажи. Они просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и узнали в какой именно мусорный бак заявитель выбросил свои накопления. Это оказался контейнер для мусора, расположенный рядом с местным пляжем.

В ходе дальнейших поисков карабинеры выяснили, что содержимое бака вывезли на местный мусороперерабатывающий завод. Полицейские продолжили поиски там и добились успеха.

«После нескольких часов тщательного осмотра сотрудникам удалось найти коробку, которая, хотя и была повреждена, все еще содержала все золотые слитки… которые затем были возвращены законному владельцу», — говорится в заявлении полиции. В нем также уточняется, что всего в шкатулке было 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро.

Но не у всех исторйи такой хэппи-энд. В январе 2025 года Высокий суд в Великобритании отказался рассматривать иск 39-летнего жителя города Ньюпорт Джеймса Хауэлла . В нем он требовал предоставить ему право провести раскопки на  городской свалке, где, как он утверждает, может находиться его жесткий диск с биткоин-кошельком..

По словам Хауэлла, на жестком диске, который еще в 2013 году случайно выбросила его девушка, находится криптовалюта на сумму около 700 миллионов долларов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой
Важно

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

«Кремлёвский волшебник»: пропаганда или… Латвийские продюсеры готовы судиться с французской газетой
Важно

«Кремлёвский волшебник»: пропаганда или… Латвийские продюсеры готовы судиться с французской газетой (1)

Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой
Важно

Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Но не в семь утра же!» Оповещение о сильном снегопаде стало поводом повозмущаться

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Читать
Загрузка

Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

Читать

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

Читать

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

Читать

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Читать

Конфликт интересов: за что БПБК наказало депутата Майю Арманеву

Важно 11:00

Важно 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Читать

Застукали с поличным: воров цветов с кладбищ запечатлели на месте «преступления» (ФОТО)

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

Читать