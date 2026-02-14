В Петербурге арестован директор морга, продававший трупы налево

Станислав Маслов обвиняется в организации и даче взяток, а также в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Андрей Кавецкий — в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Части тел из морга Александровской больницы нелегально продавали в школу танатопрактики и везли буквально в учебные классы, что расположены на первом этаже жилого дома на Шпалерной. Так сюжет уголовного дела о торговле трупами видит следствие.

СК, по данным «Фонтанки», видит заинтересованность бизнеса в услугах Кавецкого, раз уж он: руководит патолого-анатомическим отделением; исследует гистологические материалы; вносит информацию в протоколы вскрытия; заполняет свидетельства о смерти.

А услуги простые: впускать сотрудников ООО «Анабиос» прямиком на отделение и предоставлять им части так называемых невостребованных трупов, за которыми не явились родственники и которые подлежат кремации. Если что, тела резали и органы извлекали сами сотрудники больницы опять же по указанию Кавецкого, считает следствие. Причем, по данным «Фонтанки», силовики полагают, что и с востребованных трупов тоже что-то забирали. Ежемесячно за это Кавецкий предположительно получал не менее полумиллиона рублей.

Кавецкий и Маслов дали признательные показания.

Интересно, что за названную плату компании предоставляли также секционный зал патолого-анатомического отделения Александровской больницы — для проведения курсов по подготовке тела к погребению: «сохранение достойного внешнего вида» и «замедление процессов разложения» — вот как именуется этот предмет. Проще говоря — танатопрактика.