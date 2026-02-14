Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 14. Февраля Завтра: Valentins
Доступность

Конфликт интересов: за что БПБК наказало депутата Майю Арманеву

© LETA 14 февраля, 2026 11:00

Важно 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

БПБК констатировало, что Арманева выбрала себе в помощники своего спутника жизни Мариса Межалса. Хотя союз между ними официально не зарегистрирован, депутат писала в соцсетях, что они ведут общее хозяйство.

Государственному должностному лицу запрещается заключать договоры или совершать действия, в которых лично или имущественно заинтересовано само должностное лицо или приближённые к нему лица.

Депутата оштрафовали на 100 евро, и штраф уже заплачен.

Межалс более не выполняет обязанности помощника Арманевой - он стал помощником депутата её однопартийца Ричарда Шлесерса.

С депутатом Арманевой ЛТВ в пятницу связаться не удалось.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой
Важно

Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой

Ученик латвийского тренера стал олимпийским чемпионом. Правда, сам он не из Латвии
Важно

Ученик латвийского тренера стал олимпийским чемпионом. Правда, сам он не из Латвии

Затмение нашло: мужчина выкинул в мусорник шкатулку с золотом на 120 000 евро — и побежал в полицию
Важно

Затмение нашло: мужчина выкинул в мусорник шкатулку с золотом на 120 000 евро — и побежал в полицию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Но не в семь утра же!» Оповещение о сильном снегопаде стало поводом повозмущаться

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Читать
Загрузка

Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

Читать

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

Читать

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

Читать

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Читать

Застукали с поличным: воров цветов с кладбищ запечатлели на месте «преступления» (ФОТО)

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

Читать