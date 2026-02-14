Конфликт интересов: за что БПБК наказало депутата Майю Арманеву

БПБК констатировало, что Арманева выбрала себе в помощники своего спутника жизни Мариса Межалса. Хотя союз между ними официально не зарегистрирован, депутат писала в соцсетях, что они ведут общее хозяйство.

Государственному должностному лицу запрещается заключать договоры или совершать действия, в которых лично или имущественно заинтересовано само должностное лицо или приближённые к нему лица.

Депутата оштрафовали на 100 евро, и штраф уже заплачен.

Межалс более не выполняет обязанности помощника Арманевой - он стал помощником депутата её однопартийца Ричарда Шлесерса.

С депутатом Арманевой ЛТВ в пятницу связаться не удалось.